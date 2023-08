Kam je izginila predsednica državnega zbora?

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je eden od politikov, ki jih v teh dneh ni bilo videti na v ujmi prizadetih območjih, na katerih se se v minulih dneh televizijskim kameram in fotoaparatom nastavljali od predsednice republike Nataše Pirc Musar in njenega predhodnika Boruta Pahorja, aktualnega premierja Roberta Goloba do šefa največje opozicijske stranke Janeza Janše. Prav tako ni bilo zaslediti objav o tem, da bi se sama ali njeni sodelavci iz kabineta državnega zbora udeležili prostovoljskih aktivnosti na terenu.

Urška Klakočar Zupančič se pred tem tudi ni udeležila izredne seje sveta za nacionalno varnost, ki jo je sklical predsednik vlade Robert Golob, pač pa je državni zbor predstavljala podpredsednica Nataša Sukič (Levica). Tedaj se je prvič pozvalo politiko k enotnosti.

Nekateri mediji so se na njeno odsotnost že tudi ironično odzvali, češ da se še ni udeležila revije politikov na poplavljenih območjih.

Kaj se torej dogaja s predsednico državnega zbora, glede na to, da je očitno v Sloveniji in v službi, saj je včeraj na primer sprejela aktivistko s področja izgubljenih otrok Simono Šeremet Kalanj? Ji je kdo prepovedal, da bi se pojavila na terenu?

»Ni v njeni naravi in po vesti, da bi si nabirala politične točke na tuji nesreči,« odgovarjajo v kabinetu predsednice državnega zbora.

V naslednjih tednih ima sicer načrtovanih več obiskov terena, o katerih pa ne bodo obveščali medijev, napovedujejo, Prav tako je državni zbor (kabinet, strokovne službe in poslanci) prekinil počitnice in pripravil ter izvedel nujno izredno sejo zbora. Počitnice je kljub nesreči v družini prekinila tudi Urška Klakočar Zupančič, še dodajajo v njenem kabinetu.

Predsednica državnega zbora in podpredsednica Gibanja Svoboda se je v odmevnejšem javnem nastopu v medijh nazadnje pojavila na predvečer odhoda Danijela Bešiča Loredana, ko je v intervjuju za Odmeve zdaj že nekdanjega ministra odločno branila. Naslednji dan pa je moral podpisati odstopno izjavo in se poslovil iz politike.