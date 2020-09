Kam nas pelje vlak Janeza Janše

Nov preizkusni kamen koalicije: Si bomo s Poljsko in drugimi državami vzhodne in srednje Evrope delili tudi pogled na družino in splav?

Odpri galerijo Ali se je slovenski premier Janez Janša med dvostranskimi pogovori na Bledu dotaknil tudi definicije družine in vprašanja splava, ni znano. FOTO: Uroš Hočevar/Delo