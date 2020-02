Kam po najugodnejši okolju prijazen kredit

Ljubljana – Kam po najugodnejše posojilo, ko se človek odloči, da bo avto ali pralni stroj zamenjal za »nekaj bolj varčnega« oziroma da bo menjal strešno kritino ali celo gradil oziroma kupil nizkoenergijsko hišo? Povprašati v banki ali Eko skladu? In če v banki, kateri? Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pregledala trg in ugotovila, da številke govorijo v prid – Eko skladu in dvema od peterice bank.Eko sklad podpira okoljske projekte s subvencijami in ugodnimi posojili za okolju prijazne naložbe na devetih področjih: od vode, električne samopreskrbe, vozil, gospodinjskih aparatov, odpadkov do menjave kritin, izolacije, ...