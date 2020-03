FOTO:Kam s hišnim ljubljenčkom, če zbolimo

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Živali lahko še vedno posvojite



Za živali bodo poskrbeli v primeru, če je njihov edini skrbnik hospitaliziran in nima drugih družinskih članov ali oseb, ki bi lahko poskrbele za žival.Prevzem na terenu poteka tako kot do zdaj, torej na podlagi prijave pristojnih služb oziroma ob navzočnosti policije in upoštevanju vseh ukrepov za samozaščito. Delovanje zavetišča na Gmajnicah je trenutno omejeno: izvajajo namreč le nujne sprejeme živali, vračanja živali skrbnikom in posvojitve.Za zapuščene živali pa je tudi v teh kriznih časih dobro poskrbljeno: zaposleni jih namreč vsak dan sprehajajo, skrbijo za njihovo socializacijo in jim nudijo veterinarsko oskrbo.V zavetišču na Gmajnicah tudi zdaj skušajo oddati v posvojitev čim več živali. Ogledi in posvojitve potekajo v omejenem obsegu v času uradnih ur. Vse živali v zavetišču, ki so na voljo za posvojitev, so objavljene na njihovi spletni strani, lahko pa se po telefonu dogovorite tudi za ogled.S posvojitvami pa se sproščajo kapacitete zavetišča za morebitne potrebe po sprejemu zapuščenih živali v primeru, da je njihov lastnik hospitaliziran.