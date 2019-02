FOTO:Kam se želijo vpisati bodoči študentje?

Ana, 18 let, Fakulteta za farmacijo

Nina, 18 let, Filozofska fakulteta

Informativni dan na Filozofski fakulteti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Luka, 18 let, Strojna fakulteta



Žana, 17 let, Fakulteta za farmacijo

Ivan, 19 let, Naravoslovnotehniška fakulteta

Informativni dan na kemijski in lesarski šoli. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Magdalena, 17 let, Filozofska fakulteta

Karmen, 18 let, Naravoslovnotehniška fakulteta

Informativni dan na Filozofski fakulteti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Žan, 17 let, Filozofska fakulteta

Sabina, 18 let, Naravoslovnotehniška fakulteta

Patricija, 18 let, Filozofska fakulteta

Informativni dan na kemijski in lesarski šoli. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Jaka, 17 let, Strojna fakulteta

Informativni dan na Filozofski fakulteti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Danes in jutri na fakultetah po vseh Sloveniji potekajo informativni dnevi. Večina fakultet je svoja vrata odprla že ob deseti uri, naslednji termin skupnih predstavitev je ob tretji uri popoldne ter v soboto, prav tako ob desetih. Bodoči študenti se potegujejo za 18.632 vpisnih mest za prvi letnik rednega in izrednega študija.Prvi prijavni rok se je sicer začel že v torek ter ostaja odprt vse do 18. marca. 19. aprila pa bodo kandidati obveščeni o stanju prve prijate ter o omejitvah vpisa na posameznih študijskih smereh. V drugem prijavnem roku se bodo bodoči študentje na izbrane fakultete vpisovali med 22. in 29. avgustom.»Zanima me predvsem kozmetologija. Vedno mi je bilo zanimivo, kakšne učinke ima na naše zdravje in izgled. Poleg tega mi je bila vedno zanimiva kemija, tudi z molekularnega vidika, kar sicer ni zelo pogosto. Imam tudi prijateljico, ki je že dokončala ta študij in je zanj navdušila. Pri njej sem tako tudi v praksi videla, kako se je po končanem študiju lahko nadaljnje izobraževala ter dobila želeno zaposlitev.«»Prišla sem si pogledat psihologijo in geografijo. Letos imam prvič psihologijo tudi pri pouku v gimnaziji. Sicer je res veliko teorije, vendar mi je všeč, kako nekako izziva, da razmišljamo o sebi na drug način ter da poskušamo razumeti, da je več razlogov in motivov za določena dejanja. Zanimivo mi je, kako lahko analiziramo človeka ter kako to vpliva na to, kaj si izbiramo v življenju ter kako ravnamo. Kot sem slišala, je na samem študiju ogromno teorije in učenja na pamet, vendar menim, da če bom uspešno prestala to, bom lahko po zaključnem študiju dobila službo kot terapevtka, kjer bom uživala, ker bom imela ogromno znanja.«​»Na Strojno fakulteto se želim vpisati zato, ker me zanima strojništvo. Se mi zdi, da je tak perspektiven poklic. Potem bi tudi lahko nekaj dejansko naredil, torej nekaj v praksi za boljši jutri. Lahko bi nekaj resničnega naredil, kar bi funkcioniralo ter izboljšalo stvari, ki obstajajo. Zdi se mi, da je zelo perspektiven poklic ter iskanje zaposlitve ne bi smel biti velik problem. Tudi že med samim študijem verjamem, da bi lahko morda našel kaj, če ne prej, pa zagotovo po študiju.«​»Zanima me smer laboratorijske biomedicine, rada bi delala v laboratoriju ter preiskovala kri. Zanima me predvsem, kako postavijo diagnozo bolezni ter tovrstne stvari. Tudi zaposlitvenih možnosti je po moje veliko, kar je tudi eden izmed razlogov, zakaj bi se želela vpisati na farmacijo.«»Na naravoslovnotehniško fakulteto sem šel pogledat metalurško tehnologijo. Zanima me predvsem kemija ter tehniško področje, se mi je zdelo zelo zanimivo. Tudi od študentov, ki že študirajo na tej fakulteti, sem slišal, da je študij v redu. Tudi zaposlitvene možnosti so za to smer so zelo visoke, vsi se zaposlijo. Morda je tudi to eden izmed poglavitnih razlogov, zakaj si želim izbrati ta študij.«»Prišla sem pogledat muzikologijo, ker se že od nekdaj ukvarjam z glasbo ter se mi zdi širjenje kulture zelo pomembno v našem času. Seveda so pomembni tudi tehnološki napredki, vendar mora po drugi strani človek v sebi obdržati neko kulturo, kar lahko ohranja tudi skozi glasbo. Muzikologija se mi zdi tak študij, ki ti pokaže veliko smeri glasbe ter načine, kako lahko o glasbi razmišljamo. Kar se same zaposlitve tiče, bo zagotovo težko. Vseeno je to moja strast, ki me spremlja že od majhnega in poskušam bit optimistična, čeprav vem, da je verjetno težje, kot če bi izbrala kakšne naravoslovne študije. Ljudje moramo ostajati različni, tudi če te zanimajo stvari, ki ne prinašajo toliko denarja.«​»Na naravoslovno tehniško si želim zato, ker imajo program grafičnega oblikovanja. To me zanima, saj se mi zdi, da je moje področje. Zdi se mi, da bom lahko našla zaposlitev.«»Šel sem pogledat zgodovino, geografijo in klasično filologijo. Trenutno sem tretji letnik na gimnaziji Poljane, kjer sem se začel zanimati za zgodovino in klasične jezike kot sta latinščina in grščina. Kar se same zaposlitve tiče, si želim kakšno terensko delo.«​»Zanima me naravoslovnotehniško področje, predvsem medijske in grafične tehnike. Za faks sem izvedela sama, mi ni nihče svetoval. Računam pa, da bom potem lahko zaposljiva, kar je tudi velik faktor pri izbiri študija. Ne želim iskati zaposlitve v tujini in mislim, da jo bom s tem študijem lahko dobila.«»Pogledat sem si prišla geografijo. Zanimiva mi je tudi glede na to, kar smo spoznali v srednji šoli, se mi zdi da gre za interesantno stvar. Kar se same zaposlitve tiče, mislim, da nikjer ne bo lahko za naše generacije, vendar se vseeno da najti. Tudi sama težavnost študija me ne skrbi, saj če si dovolj priden, vse gre.«»Prišel sem si pogledat študij na strojni fakulteti, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je potem kader za poklic dober. Inženirje vsi iščejo, zato pričakujem, da bom imel tudi dobre zaposlitvene možnosti. Poznam tudi nekoga, ki je že vpisan, in mi je potrdil, da je sam študij v redu. Se zavedam, da je študij težek, vendar sem pripravljen delati.«