Kam so upravi za varno hrano ušli podatki, bo ostalo uganka

Ranljivost spletne strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki je omogočila nezakonito pridobitev osebnih podatkov več kot 40 odstotkov državljanov Slovenije, je bila podedovana s koncem leta 2012 ob reorganizaciji od fitosanitarne uprave, smo izvedeli neuradno. Zakaj je UVHVVR imela na voljo tako veliko osebnih podatkov? Je glede na dolgotrajno ranljivost sploh mogoče ugotoviti, kdo, kdaj in kolikokrat je ukradel, kar je bilo malomarno varovano?