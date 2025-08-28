Kam sta izginila Zappar in Ami, modrooka psa, pasme jakutska lajka?

Ko je režiser Eduard Miler pred dvema tednoma na facebooku objavil, da sta se v Lepeni izgubila psa Zappar in Ami, ni nihče slutil, v kakšno dramo se bo sprevrglo iskanje dveh kastriranih prelepih črno-belih samcev pasme jakutska lajka. Iščejo ju lastnik, lovci, policisti, pohodniki, plezalci in tudi psi sledniki iz združenja za iskanje pogrešanih živali K9. Zaman. Niti iskanje z droni niti denarna nagrada v višini 5000 evrov ju doslej niso pripeljali nazaj.

»Le kam sta jo popihala tale dva smrkavca, že tretji dan iščeta pot domov,« je 17. avgusta, tretji dan po izginotju na facebooku skupaj z objavo fotografije Zapparja in Amija zapisal Eduard Miler. Omenil je, da je bila zadnja sled za njima nasproti kampa Klin. Iskanje in poizvedovanje, ali ju je kdo videl, se je nadaljevalo še vse naslednje dni. Lastnika psov sta po pisanju Primorskih novic sicer dva: poleg Milerja, ki živi z Amijem v Lepeni, še sin njegovega prijatelja, ki živi v Nemčiji, vendar z Zapparjem redno prihaja v Lepeno, kjer imajo vikend.

Iz prtljažnika v divjino

Psa naj bi pobegnila, čim so se pripeljali v Lepeno in odprli prtljažnik avta. Podala sta se v hrib, kjer naj bi ju tudi nazadnje zaznala sledilna naprava oziroma GPS-ovratnica, preden se je njena baterija po treh urah spraznila. Ugibajo, da sta se morda podala v smeri planine Golobar in naprej proti Čezsoči.

Tokratni potep modrookih samcev, starih tri in štiri leta, ni prvi, pravita njuna lastnika. A doslej sta se še vedno varno vrnila domov.

Iščeta se Zappar in Ami. FOTO: Eduard Miler FB

Kakršnekoli novice o Zapparju in Amiju pričakujejo na telefonski številki +386 40 330 086 ali na FB profilu Eduard Miller.

Peti dan iskanja, 19. avgusta, je Miler na facebooku objavil, da je članom K9, ki so se pridružili iskanju, »uspelo najti smer lajkic po zelo težkem terenu, ki jo dobro poznata«. Toda »ekipa se je komaj rešila, ker se je njihov pes sledilec ustrašil spuščanja po steni«; je še zapisal Miler. Hrana, ko so mu pojasnili strokovnjaki iz K9, za njegova psa ni težava, saj se hranita tudi z iztrebki divjih živali. Ali kot je zapisal Miler: »Male srnine kroglice so za mojega Amija parfum in čokolada, tudi vodo najdejo, divjim živalim se umikajo, umikajo pa se tudi ljudem, tako je to pri tako prvinskih psih, kot so jakutske lajke«. Omenil je tudi, da gre za delavne živali, garače, ki z veseljem vlečejo sani po divjini, ki niso radi dolgo sami in potrebujejo človeško bližino … Psi te redke ruske pasme so vse bolj cenjeni tudi kot terapevtske živali.

Sled

Millerjeva objava na facebooku 25. avgusta je zvenela optimistično: »Hura, pes sledilec je našel sled in Jurij iz Lepene je videl enega od njiju, kako je šel pit vodo, premikata se samo ponoči in se izogibata ljudi.« Na teren so šli celo s psicami, da bi sprovocirali ljubosumje, je še zapisal Miler: »Sliši se neverjetno, a tako je pri prvinskih psih, iskanje mora potekati izredno nežno, sicer se ne pojavijo iz brloga ...«

Včeraj je Miler javil, da je tovornjakar z zelenjavo, ki je peljal v smeri Trente, videl črno-bela psa v bližini mostu: »To točko je potrdila psica sledilka, na levi strani iščeta hrano, na desni pa zavetje, ker sta na svojem terenu, tovornjakar je povedal, da je bil pes zelo prestašen … tukaj preži tudi nevarnost, da ju povozi avto, zato bomo morali med 19. in 21. uro tam postaviti straže, nasploh nimam dovolj ljudi za opazovalce v tem času ...«