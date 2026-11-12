Kam z avtom? Županski kandidati imajo veliko idej

Če bi sodili po predvolilnih obljubah, je največji problem Slovenije parkiranje. Ne inflacija, ne stanovanjska kriza, ne zdravstvo – temveč vprašanje, kam z avtomobilom, ko pridemo domov, v službo ali na kavo v mestno središče. Županski kandidati po slovenskih mestih zato tekmujejo z obljubami o novih parkirnih mestih, garažnih hišah, brezplačnih urah in nižjih parkirninah. Nekateri bi avtomobile umaknili na obrobje, drugi bi jim zagotovili prostor čim bliže mestnemu jedru. Poiskali smo njihove izjave. Luka Mesec (Ljubljana): »Kar se parkirnega režima tiče, nasprotujemo zaračunavanju nočnega parkiranja in parkiranja ob nedeljah za prebivalce mesta.« Anton Rop (Ljubljana): »V četrtih, kjer ni prostora za parkiranje, bomo uvedli brezplačno in urejeno parkiranje.« Klemen Boštjančič ...