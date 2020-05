Kam z otroki med poletnimi počitnicami

Zdravstvena letovanja

Ljubljana – Starši težko čakajo, kdaj bo otroke mogoče prijaviti na počitniška letovanja, tabore ali dnevne prostočasne dejavnosti. Zaradi epidemije namreč še ni odgovora na vprašanje, kateri programi se bodo izvajali, če sploh. Več bo znanega prihodnji teden.Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov varstva otrok med počitnicami bo ljubljanska občina (MOL) letos sofinancirala 20 programov poletnega počitniškega varstva, namenjenih otrokom od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno bivališče v MOL. Začetek zbiranja prijav je bil predviden za 5. maj, a so ga zamaknili vsaj do 20. maja.Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) bodo prijave na letovanja začeli zbirati takoj, ko bo znano, ali bo epidemija preklicana oziroma ali bodo poleti sploh smeli organizirati letovanja. »Če bo epidemija preklicana, bodo gotovo podana tudi priporočila za organizacijo letovanj in jih bomo upoštevali. Če bo meja s Hrvaško odprta tudi za letovanja otrok in mladostnikov, bomo upoštevali priporočila, ki jih bodo pripravili na Hrvaškem, je dejala, generalna sekretarka ZPMS. Pričakuje, da bodo odgovore na vse neznanke prejeli v drugi polovici maja. Njihova društva so že prejela tudi sklep Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o dodelitvi sredstev za zdravstvena letovanja. Hkrati s sklepom so njihovi organizatorji dobili tudi obvestila, da bodo pogodbe podpisane šele po končanju epidemije.Tudi v Društvu prijateljev mladine Mojca natančnejše informacije pričakujejo po 15. maju.ZZZS bo letos otrokom z zdravstvenimi težavami sofinanciral ceno letovanja v višini 27,77 evra na dan za otroka. Za desetdnevno bivanje enega otroka bo tako sofinanciral 277,70 evra. Načrtujejo, da bodo za skupaj 6648 otrok zagotovili 1.846.149,60 evra.Upravni odbor ZZZS je sklep o izbiri organizatorjev letošnjih zdravstvenih letovanj sprejel že konec marca. Ker pa je bila razglašena epidemija in sprejeti številni ukrepi, je sklepanje pogodb z izbranimi organizatorji zadržal do tega tedna. »Zaradi sproščanja ukrepov in načrtovanega dodatnega sproščanja le-teh tudi za zdravstvo, izobraževanje in turizem oziroma bivanje v nastanitvenih zmogljivostih, bodo območne enote ZZZS prihodnji teden izbrane organizatorje povabile k podpisu pogodb, na podlagi katerih bodo pristopili k načrtovanju in izvedbi letošnjih letovanj,« so sporočili iz zavoda.V ZPMS si želijo, da bi na letovanja lahko peljali vse otroke, ki si tega ne morejo privoščiti. Ali vsaj toliko kot lani. Predvidevajo pa, da bodo pogoji za organizacijo zaradi varnostnih ukrepov v zvezi s covidom-19 precej strožji. To pomeni, da se bodo letovanja lahko podražila. »Vendar so vse to samo ugibanja. Počakati moramo na informacije in navodila države,« pravi Krašna.Organizatorji letovanj so njihove članice – društva in zveze, ki so lani poleti peljali na letovanje 11.838 otrok, od tega jih je popolnoma brezplačno letovalo 2894 (28,9 odstotka več kot leto prej), delno brezplačno 4547 in samoplačniško 4398. Lani so tako na letovanja peljali 911 otrok več kot leta 2018.