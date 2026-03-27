    Incident na gradbišču kanala C0: »Varnostniki so se smejali, ko so ga tepli«

    Lastnik zemljišča trdi, da so ga varnostniki ob prisotnosti policistov napadli in odpeljali z zemljišča, nato pa fizično obračunali še z njegovim bratrancem.
    Gradbišče kanala C0. FOTO: Leon Vidic
    Gradbišče kanala C0. FOTO: Leon Vidic
    STA
    27. 3. 2026 | 15:59
    27. 3. 2026 | 17:19
    6:02
    Na gradbišču zadnjega dela kanalizacijskega kanala C0 pri ljubljanskem hipodromu Stožice je zjutraj prišlo do incidenta. Kot trdi eden od lastnikov zemljišč, naj bi ga varnostniki napadli in ga nasilno odpeljali z zemljišča, nato naj bi fizično obračunali z njegovim bratrancem. Odvetnik lastnikov zemljišč občini očita kršitve gradbenega dovoljenja.

    image_alt
    Janković: Odločitev ustavnega sodišča bomo spoštovali

    Kot je v izjavi za medije na območju gradbišča pri hipodromu Stožice povedal eden od lastnikov tamkajšnjih zemljišč Uroš Jernejc, je med jutranjo kontrolo na lastnem zemljišču zaradi prisotnosti delovnih strojev na lokaciji zahteval pogovor z vodjo gradbišča, ki pa naj bi za njim naščuval varnostnike.

    Ti naj bi ga nato brez kakršnegakoli pojasnila podrli na tla, pri tem pa mu poškodovali gleženj. Med pretepom z njimi je, kot je pojasnil, prejel tudi udarec v čeljust, nato pa naj bi ga na silo odpeljali iz zemljišča. Jernejc trdi, da so mu varnostniki tudi grozili in mu vzeli telefon.

    Na lokaciji zemljišča pa je bil danes, kot je navedel, prisoten tudi tudi njegov bratranec, ki je začel snemati dogajanje. Ko so ga varnostniki videli, naj bi tudi njega začeli preganjati, tepsti in daviti. »Kar naenkrat je bil na tleh. Zahteval sem, da pokličejo reševalce, kar varnostna služba ni hotela storiti. Medtem je ležal nezavesten, oni so se pa meni smejali, kako ga tepejo in kako se jim upira,« je izpostavil Jernejc.

    Kot je še dejal, je zaradi poškodbe hrbtenice in gležnja danes moral tudi na urgenco, kjer pa so mu policisti izročili plačilni nalog. Na vprašanje, na kaj konkretno se nanaša globa, ki jo je prejel, je dejal, da vsebine zaradi poškodovanega očesa še ni prebral. Po pojasnilih policista pa da naj bi bil razlog v neupoštevanju navodil varnostnika.

    Po njegovih besedah pa naj bi policisti med incidentom čakali za vogalom in izven oči javnosti, da so lahko njega in bratranca varnostniki pretepali. »Vse je dogovorjeno s policijo, vrhom policije in varnostno službo Mestne občine Ljubljana, tako da to je najhujši kriminal, kar se lahko zgodi v tej naši svobodni državi,« je prepričan Jernejc. Napovedal je, da bo v zvezi z incidentom tudi sam podal prijave pristojnim organom.

    Odvetnik lastnikov zemljišč in okoljske organizacije Alpe Adria Green Klemen Golob pa je pojasnil, da je presenečen nad izvajanjem gradbenih del za izgradnjo kanala C0 na območju hipodromu Stožice, saj da občina nima izkazane pravice do gradnje, ker njegovim strankam končna odločitev o gradbenem dovoljenju še ni bila vročena.

    image_alt
    Presenetljiva odločitev o razvpitem kanalu C0

    Obenem je priznal, da njegova pisarna pošte še ni prevzela, a da je slišal govorice o tem, da so bile pritožbe lastnikov zemljišč s strani ministrstva za naravne vire in prostor zavrnjene. "To pomeni, da je gradbeno dovoljenje dokončno," je zatrdil in napovedal, da je danes vložil tožbo in predlog za odložitev izvršitve gradbenega dovoljenja.

    Po njegovih trditvah do današnjega dneva prav tako še ni pravnomočna odločitev Agencije RS za okolje glede tega, ali je presoja vplivov na okolje za projekt potrebna ali ne. »Tukaj vidim bagre in ne vem kaj še vse, v gradbenem dovoljenju pa jasno piše, da je izkop dopusten ročno. Upam, da se bo inšpekcija zganila in to situacijo takoj ustavila,« je še opozoril Golob.

    Pirati: Skrb vzbujajoče

    Zaskrbljenost nad današnjim incidentom na gradbišču kanala C0 so medtem izrazili v Piratski stranki. »Če so navedbe lastnikov točne, gre za skrb vzbujajoč vzorec - projekt, ki ga že od začetka spremljajo obtožbe o kršitvah postopkov, nepravilnostih pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in ignoriranju okoljskih tveganj, se ponovno brani tudi z nasiljem,« je opozoril ljubljanski mestni svetnik iz vrst Piratov Jasmin Feratović.

    V stranki ob tem zahtevajo takojšnjo preiskavo danes prijavljenega nasilja ter jasno opredelitev odgovornosti varnostne službe in naročnika del, pojasnilo policije, zakaj je bil plačilni nalog izrečen žrtvi napada in ne storilcem, neodvisno preverjanje skladnosti gradbenih del z izdanim dovoljenjem ter tudi odgovore na vprašanje, zakaj se projekt izvaja, preden so izčrpana vsa pravna sredstva lastnikov zemljišč.

    Aleš Primc pa je dodatno opozoril tudi na po njegovem mnenju kršitev gradbenega pasu, ki je po njegovih besedah daljši od dolžine, določene v gradbenem dovoljenju. V zvezi s tem je podal tudi uradne prijave na pristojne inšpektorate. »Pričakujem, da bodo inšpekcije zaprle to gradbišče,« je dodal.

    Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje.

    Da gradbeno dovoljenje za zadnji odsek kanala C0 še ni pravnomočno, ker se lahko lastniki zemljišč še vedno pritožijo na upravno sodišče, pa so pojasnili na ministrstvu za naravne vire in prostor. Ker je ministrstvo pritožbe lastnikov zemljišč na gradbeno dovoljenje za zadnji odsek zavrnilo, pa velja, da je gradbeno dovoljenje dokončno. V skladu z zakonodajo lahko investitor v tem primeru na lastno odgovornost prijavi začetek gradnje objekta in začne z gradnjo tudi po dokončnosti dovoljenja, če ne gre za objekt z vplivi na okolje ali gre za objekt, ki ne potrebuje presoje sprejemljivosti po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.

