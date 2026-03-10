Kazenska ovadba proti ministru Kumru? Oglasil se je tudi Janković

Kanal C0 je po besedah predsednice preiskovalne komisije DZ Anje Bah Žibert nevaren, čemur pritrjujejo tudi zaslišanja in dokumentacija. Sodišču je proti ministru Bojanu Kumru med drugim naznanila sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in nevestnega dela, sodišče pa je prijavo tožilstvu posredovalo v obliki kazenske ovadbe, je dejala.

Na okoljskem ministrstvu izjavo Anje Bah Žibert razumejo kot politično motivirano blatenje dobrega imena v predvolilnem času. Državna sekretarka Tina Seršen je pri tem poudarila, da so komisiji predali vso dokumentacijo. Seršenova je poudarila, da tako predsednica preiskovalne komisije kot tudi člani komisije vedo, kdo je avtor odločbe ministrstva iz decembra 2023, saj da so do tega podatka prišli lani v okviru zaslišanj.

»Prav tako je ministrstvo komisiji predalo vso dokumentacijo o vodenju postopka, s katero razpolagamo,« je poudarila državna sekretarka.

Minister Bojan Kumer FOTO: Blaž Samec

Po besedah Bah Žibertove preiskovalna komisija od Kumra dve leti ni prejela ključnega podatka o tem, kdo je pripravil enega najbolj spornih sklepov, ki ga je sicer podpisala državna sekretarka Seršenova, in sicer da presoja vplivov na okolje pri projektu ni potrebna.

»Ministrstvo ničesar ne skriva, kar predsednica komisije tudi zelo dobro ve. Minister Kumer javno ne more razkriti avtorja odločbe, ker ga k temu zavezuje začasna odredba upravnega sodišča, kar je predsednici komisije tudi zelo dobro znano,« je bila jasna Seršenova.

Kot je dodala, je bilo prav na primeru zaslišanj v okviru preiskovalne komisije o kanalu C0 jasno, da so bili zaslišani uradniki večkrat izpostavljeni medijskemu linču in tudi izrazito sugestivnemu načinu zasliševanja, kar predstavlja izjemen osebni pritisk in izpostavljenost, to pa hromi njihovo sposobnost za opravljanje neodvisnega, strokovnega in samostojnega dela.

Po besedah državne sekretarke je ime avtorja odločbe popolnoma irelevantno vprašanje. »Pomembna je vsebina odločbe, ta pa sledi predhodnim sodbam upravnega sodišča iz leta 2023, kar je bilo v okviru zaslišanj pri članih tudi vse ustrezno in podrobno predstavljeno,« je poudarila.

O zakonitosti odločbe ministrstva po pojasnilih Seršenove trenutno odloča sodišče, in dokler to ne odloči drugače, ministrstvo po njenih besedah vztraja, da je odločba vsebinsko pravilna in tudi ustrezno in pravilno podpisana. Kazenske ovadbe se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci dotaknil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Vsebine sicer ni komentiral, saj je, kot je dejal, Bah Žibertova še ni predstavila.

Janković: Pravi vodja je tisti, ki svoje sodelavce zaščiti

»Očitno to pravico ima in lahko počne karkoli, upam pa, da ima razlog,« je povedal. Po njegovih besedah je Kumer zaščitil uradnika, kar je treba spoštovati. V upravnih organih je že tako veliko strahu in pravi vodja je tisti, ki svoje sodelavce zaščiti, sicer si nihče ne upa nič narediti, je prepričan.

Tina Seršen FOTO: Črt Piksi

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje.

Kot je zapisala SDS, je državni zbor že leta 2019 soglasno sprejel priporočila za zaščito pitne vode in zahteval, da se gradnja kanala C0 zadrži do izvedbe presoje vplivov na okolje. V času vlade Janeza Janše se aneks za nadaljevanje gradnje ni podpisal in Mestna občina Ljubljana je začela postopek presoje vplivov na okolje. Po nastopu vlade Roberta Goloba pa se je ravnalo v nasprotju s temi priporočili, saj je ministrstvo omogočilo nadaljevanje gradnje brez izvedene presoje.

Komisija je pripravila obsežno poročilo z ugotovitvami in odgovornostmi, vendar koalicijski člani komisije poročila niso podprli. Namesto razčiščevanja dejstev so se odločili za blokado in s tem preprečili sprejetje poročila, trdi SDS in dodaja, da je bilo med preiskavo tudi jasno poudarjeno, da nobena kanalizacija ni stoodstotno vodotesna in da bi lahko začele iztekati odpadne vode na območju vodonosnika. Projekt poteka na vodovarstvenem območju, kjer takšni posegi predstavljajo resno tveganje za pitno vodo.

Projekt kanala C0 je postal tudi kazenskopravno vprašanje. Specializirano državno tožilstvo je leta 2025 vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti županu Jankoviću in uradnikom Upravne enote Ljubljana zaradi suma nepravilnosti pri izdaji gradbenih dovoljenj.

»Kanal C0 je postal primer, kako se lahko politična volja postavi nad varstvo pitne vode in nad opozorila stroke. V Slovenski demokratski stranki zato poudarjamo, da je treba gradnjo kanala C0 ustaviti, izvesti presojo vplivov na okolje in storiti vse za zaščito pitne vode.«