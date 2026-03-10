  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Kazenska ovadba proti ministru Kumru? Oglasil se je tudi Janković

    Na okoljskem ministrstvu izjavo predsednice preiskovalne komisije Anje Bah Žibert razumejo kot politično motivirano blatenje dobrega imena v predvolilnem času.
    Kanal C0 je po besedah predsednice preiskovalne komisije DZ Anje Bah Žibert nevaren. FOTO: Dokumentacija Dela
    Galerija
    Kanal C0 je po besedah predsednice preiskovalne komisije DZ Anje Bah Žibert nevaren. FOTO: Dokumentacija Dela
    R. I., STA
    10. 3. 2026 | 14:46
    10. 3. 2026 | 14:58
    5:34
    A+A-

    Kanal C0 je po besedah predsednice preiskovalne komisije DZ Anje Bah Žibert nevaren, čemur pritrjujejo tudi zaslišanja in dokumentacija. Sodišču je proti ministru Bojanu Kumru med drugim naznanila sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in nevestnega dela, sodišče pa je prijavo tožilstvu posredovalo v obliki kazenske ovadbe, je dejala.

    image_alt
    Janković Janši: »Ali takrat niso vedeli, kaj delajo, ali zdaj ne vedo«

    Na okoljskem ministrstvu izjavo Anje Bah Žibert razumejo kot politično motivirano blatenje dobrega imena v predvolilnem času. Državna sekretarka Tina Seršen je pri tem poudarila, da so komisiji predali vso dokumentacijo. Seršenova je poudarila, da tako predsednica preiskovalne komisije kot tudi člani komisije vedo, kdo je avtor odločbe ministrstva iz decembra 2023, saj da so do tega podatka prišli lani v okviru zaslišanj.

    »Prav tako je ministrstvo komisiji predalo vso dokumentacijo o vodenju postopka, s katero razpolagamo,« je poudarila državna sekretarka.

    Minister Bojan Kumer FOTO: Blaž Samec
    Minister Bojan Kumer FOTO: Blaž Samec

    Po besedah Bah Žibertove preiskovalna komisija od Kumra dve leti ni prejela ključnega podatka o tem, kdo je pripravil enega najbolj spornih sklepov, ki ga je sicer podpisala državna sekretarka Seršenova, in sicer da presoja vplivov na okolje pri projektu ni potrebna.

    »Ministrstvo ničesar ne skriva, kar predsednica komisije tudi zelo dobro ve. Minister Kumer javno ne more razkriti avtorja odločbe, ker ga k temu zavezuje začasna odredba upravnega sodišča, kar je predsednici komisije tudi zelo dobro znano,« je bila jasna Seršenova.

    image_alt
    Posegi v prostor brez ustreznih presoj

    Kot je dodala, je bilo prav na primeru zaslišanj v okviru preiskovalne komisije o kanalu C0 jasno, da so bili zaslišani uradniki večkrat izpostavljeni medijskemu linču in tudi izrazito sugestivnemu načinu zasliševanja, kar predstavlja izjemen osebni pritisk in izpostavljenost, to pa hromi njihovo sposobnost za opravljanje neodvisnega, strokovnega in samostojnega dela.

    Po besedah državne sekretarke je ime avtorja odločbe popolnoma irelevantno vprašanje. »Pomembna je vsebina odločbe, ta pa sledi predhodnim sodbam upravnega sodišča iz leta 2023, kar je bilo v okviru zaslišanj pri članih tudi vse ustrezno in podrobno predstavljeno,« je poudarila.

    image_alt
    Janković: Odločitev ustavnega sodišča bomo spoštovali

    O zakonitosti odločbe ministrstva po pojasnilih Seršenove trenutno odloča sodišče, in dokler to ne odloči drugače, ministrstvo po njenih besedah vztraja, da je odločba vsebinsko pravilna in tudi ustrezno in pravilno podpisana. Kazenske ovadbe se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci dotaknil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Vsebine sicer ni komentiral, saj je, kot je dejal, Bah Žibertova še ni predstavila.

    Janković: Pravi vodja je tisti, ki svoje sodelavce zaščiti

    »Očitno to pravico ima in lahko počne karkoli, upam pa, da ima razlog,« je povedal. Po njegovih besedah je Kumer zaščitil uradnika, kar je treba spoštovati. V upravnih organih je že tako veliko strahu in pravi vodja je tisti, ki svoje sodelavce zaščiti, sicer si nihče ne upa nič narediti, je prepričan.

    Tina Seršen FOTO: Črt Piksi
    Tina Seršen FOTO: Črt Piksi

    Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje.

    Kot je zapisala SDS, je državni zbor že leta 2019 soglasno sprejel priporočila za zaščito pitne vode in zahteval, da se gradnja kanala C0 zadrži do izvedbe presoje vplivov na okolje. V času vlade Janeza Janše se aneks za nadaljevanje gradnje ni podpisal in Mestna občina Ljubljana je začela postopek presoje vplivov na okolje. Po nastopu vlade Roberta Goloba pa se je ravnalo v nasprotju s temi priporočili, saj je ministrstvo omogočilo nadaljevanje gradnje brez izvedene presoje.

    Komisija je pripravila obsežno poročilo z ugotovitvami in odgovornostmi, vendar koalicijski člani komisije poročila niso podprli. Namesto razčiščevanja dejstev so se odločili za blokado in s tem preprečili sprejetje poročila, trdi SDS in dodaja, da je bilo med preiskavo tudi jasno poudarjeno, da nobena kanalizacija ni stoodstotno vodotesna in da bi lahko začele iztekati odpadne vode na območju vodonosnika. Projekt poteka na vodovarstvenem območju, kjer takšni posegi predstavljajo resno tveganje za pitno vodo.

    Projekt kanala C0 je postal tudi kazenskopravno vprašanje. Specializirano državno tožilstvo je leta 2025 vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti županu Jankoviću in uradnikom Upravne enote Ljubljana zaradi suma nepravilnosti pri izdaji gradbenih dovoljenj. 

    »Kanal C0 je postal primer, kako se lahko politična volja postavi nad varstvo pitne vode in nad opozorila stroke. V Slovenski demokratski stranki zato poudarjamo, da je treba gradnjo kanala C0 ustaviti, izvesti presojo vplivov na okolje in storiti vse za zaščito pitne vode.«

    Sorodni članki

    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Odziv

    Janković Janši: »Ali takrat niso vedeli, kaj delajo, ali zdaj ne vedo«

    Ljubljanski župan podprl Roberta Goloba in njegovo vlado ter se hkrati odzval na besede prvaka SDS na sobotni konvenciji.
    24. 2. 2026 | 14:51
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Janković o kanalu C0: Pritožili se bomo na sklep ljubljanske upravne enote

    Glede odprtja kopališča Ilirija župan pravi, da se bo to zgodilo v torek, 18. marca, ob 18. uri.
    Manja Pušnik 4. 3. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Sklep UE Ljubljana

    Presenetljiva odločitev o razvpitem kanalu C0

    Na občini uradno niso obveščeni o ustavitvi postopka za gradbeno dovoljenje. Bo MOL morala vračati sredstva EU?
    Manja Pušnik 27. 2. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Projekt Čisto zate

    Nejevolja zaradi gradnje kanalizacije na obrobju Ljubljane

    Stanovalci jezni zaradi neodzivnosti MOL. Župan Janković: Dela bodo trajala še dva meseca.
    Manja Pušnik 31. 12. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

    Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
    Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

    Tudi v madžarski opoziciji zahtevajo od Bruslja, naj se odzove na vojaške grožnje Zelenskega.
    Boris Čibej 9. 3. 2026 | 17:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zadeva Knovs

    Evropski parlament se loteva imunitete Mateja Tonina

    Začenja se postopek odločanja o imuniteti evropskega poslanca NSi.
    Peter Žerjavič 9. 3. 2026 | 17:49
    Preberite več
    Kanal C0 Anja Bah Žibert Bojan Kumer ministrstvo za okolje in prostor Zoran Janković okolje pitna voda Tina Seršen

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalna preobrazba

    Od jeseni v sedmem razredu nov predmet

    Ministrstvo za digitalno preobrazbo dviga konkurenčnosti s podjetniškimi usposabljanji.
    Tomica Šuljić 10. 3. 2026 | 15:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    EMYA za leto 2026

    Muzej norosti v Šentilju med prestižnimi nominiranci

    Muzej norosti zadnjih 13 let deluje na gradu Cmurek na Tratah v občini Šentilj. Nagrajence bodo razglasili med 10. in 14. junijem v Španiji.
    10. 3. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Obrambni minister ZDA napovedal »najbolj intenziven dan napadov« na Iran

    ZDA naj bi bombardirale že več kot 50 iranskih ladij.
    10. 3. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prenovljena rafinerija Reka bo oskrbovala tudi Slovenijo

    Hrvaška Ina je končala 700 milijonov evrov vredno nadgradnjo rafinerije Reka. V senci ene največjih naložb tudi zapleti z Janafom in rusko nafto.
    Maja Grgič 10. 3. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kanal C0

    Kazenska ovadba proti ministru Kumru? Oglasil se je tudi Janković

    Na okoljskem ministrstvu izjavo predsednice preiskovalne komisije Anje Bah Žibert razumejo kot politično motivirano blatenje dobrega imena v predvolilnem času.
    10. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Obrambni minister ZDA napovedal »najbolj intenziven dan napadov« na Iran

    ZDA naj bi bombardirale že več kot 50 iranskih ladij.
    10. 3. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prenovljena rafinerija Reka bo oskrbovala tudi Slovenijo

    Hrvaška Ina je končala 700 milijonov evrov vredno nadgradnjo rafinerije Reka. V senci ene največjih naložb tudi zapleti z Janafom in rusko nafto.
    Maja Grgič 10. 3. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kanal C0

    Kazenska ovadba proti ministru Kumru? Oglasil se je tudi Janković

    Na okoljskem ministrstvu izjavo predsednice preiskovalne komisije Anje Bah Žibert razumejo kot politično motivirano blatenje dobrega imena v predvolilnem času.
    10. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
