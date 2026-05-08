Upravno sodišče glede kanala C0 razveljavilo odločbo ministrstva

Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green (AAG) ter razveljavilo odločbo ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna, je za STA potrdil odvetnik Klemen Golob, ki zastopa AAG. Napovedal je tožbo proti ljubljanski občini, s katero bodo zahtevali odstranitev kanala.

Upravno sodišče je po Golobovih pojasnilih odpravilo odločbo ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katero je ministrstvo odpravilo sklep Agencije RS za okolje (Arso) iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete na območjih Vižmarij in Ježice v Ljubljani treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Državna sekretarka ni imela pooblastila

»Arsov sklep iz leta 2020 je tako pravno veljaven v celoti,« je pojasnil odvetnik, ki ima na sodiščih zoper izgradnjo kanala C0 odprtih še več ločenih postopkov.

Kot je pojasnil, je upravno sodišče sklenilo, da državna sekretarka na okoljskem ministrstvu Tina Seršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, s katero je ministrstvo odpravilo Arsov sklep.

Da Seršen ni imela pooblastila za podpis odločbe, je menila tudi preiskovalna komisija DZ v prejšnjem sklicu parlamenta, ki jo je vodila Anja Bah Žibert (SDS). Na zaslišanju pred komisijo je Seršen dejala, da je odločbo podpisala v sklopu nadomeščanja ministra po pooblastilu.

Kot je za STA danes izpostavil Golob, je najbolj sporen projekt v prestolnici zgrajen brez pravnomočnega sklepa o tem, ali je presoja vplivov na okolje potrebna ali ne. Kot je napovedal, bodo s tožbo zoper Mestno občino Ljubljana zdaj zahtevali ničnosti in odstranitev kanala.

Že konec marca je upravno sodišče po poročanju Domovine ugodilo tožbi lastnice zasebnega zemljišča na trasi, ki je tožila državo, ker je ljubljanska upravna enota na njeni parceli na Ježici ustanovila služnostno pravico za graditev kanala C0. Že po tej odločitvi je Golob, ki zastopa lastnico zemljišča, napovedal tožbo za odstranitev cevi.