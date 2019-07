Kandidat za namestnika predsednika KPK je Simon Savski

FOTO: Curriculum Vitae Simon Savski

Po pogovoru z izbirno komisijo za izbiro namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) bo predsednik republike kot kandidata za namestnika predsednika KPK predstavil, ki ga je izbirna komisija ocenila kot zelo primernega. Poleg njega so izmed šestih kandidatov, ki so izpolnjevali formalne pogoje, kot primerne kandidate ocenili šeinZ urada predsednikaso sporočili, da bo predsednik ukaz o imenovanju podpisal po javni predstavitvi, če bo Simon Savski tudi pred javnostjo upravičil visoka pričakovanja.Simon Savski je svojo kariero začel na policiji. Ob delu je študiral tudi na fakulteti za varnostne vede in pravni fakulteti. Leta 2008 je po tragičnem dogodku v lokalu Global prevzel vodenje službe za varovanje, detektivsko dejavnost in občinsko redarstvo. V letu 2013 je kariero nadaljeval kot svetovalec za varnost pravosodnih organov na pravosodnem ministrstvu, kjer dela še zdaj.