V drugem krogu lokalnih volitev v mestni občini Nova Gorica se bosta v nedeljo pomerila aktualni župan Samo Turel kot kandidat stranke Gibanje Svoboda in izzivalec Bogdan Česnik, ki kandidira s podpisi volivcev kot kandidat liste Nov zagon za Novo Gorico.

Česnik je na današnjem predvolilnem srečanju z že izvoljenimi župani občin Ajdovščina, Tolmin, Brd, Kanala ob Soči in Vipave predstavil svoj pogled na vlogo Nove Gorice kot regijskega središča ter pomen in nujnost tesnejšega sodelovanja pri razvoju celotne Severno Primorske (Goriške) razvojne regije.

»Krepili bomo sodelovanje med občinami, redno izmenjavo idej, izkušenj in razvojnih pobud ter skupno načrtovanje prihodnosti regije. Povezovali bomo gospodarstvo, turizem, kulturo, izobraževalne ustanove, javne zavode in druge razvojne partnerje,« je poudaril.

Glede sodelovanja med občinami je dodal, da bodo, če bo seveda to nedeljo prepričal volivce, skupaj iskali nove razvojne priložnosti in dodatne vire financiranja, predvsem iz evropskih skladov, državnih razpisov in drugih finančnih mehanizmov. »Spodbujali bomo skupne projekte na področju infrastrukture, mobilnosti, gospodarstva, turizma in kakovosti življenja, ki bodo presegali občinske meje.«

Izpostavil je še, da si bo v primeru izvolitve za župana MO Nova Gorica prizadeval, da bo Nova Gorica s svojim znanjem, institucijami, infrastrukturo in potenciali prevzela aktivno povezovalno vlogo ter prispeva k razvoju celotne regije.

Česnik je po podatkih Državne volilne komisije v prvem krogu dosegel 23,71 odstotka glasov, uspešnejši Turel pa je prepričal 33,47 odstotka volivcev.