Kandidat za vrhovnega sodnika brez podpore

Slovenija je ena od redkih držav v EU, v kateri ima odločanje o sodnikih v rokah politika, dvetretjinskega soglasja v državnem zboru za spremembo ustave v tem delu pa nikoli ni bilo. Ob tokratni zavrnitvi predloga za imenovanje Borisa Gabrijela Hrovata za vrhovnega sodnika sodni svet izraža zaskrbljenost, predstavniki opozicije pa opozarjajo na nevarnost širjenja političnega vpliva na neodvisne institucije. Pri treh predlogih za izvolitev na sodniška mesta pa parlamentarna večina ni sledila stališču mandatno-volilne komisije in jih je potrdila. Predstavniki koalicijskih strank in Resnice so prejšnji teden na seji mandatno-volilne komisije odrekli podporo četverici, ki jo je predlagal sodni svet, in sicer trem sodniškim kandidatom – za okrožno sodnico na Okrožnem sodišču v Kopru Mojci ...