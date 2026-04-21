Kandidata za podpredsednika DZ: Krivec iz SDS in Križan iz Demokratov

Poslanci bodo na prvi izredni seji državnega zbora, ki se bo začela ob 11. uri, na tajnem glasovanju izbirali podpredsednike parlamenta. Na dnevnem redu sta tudi glasovanje o predlogu odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles parlamenta ter predlogu sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles državnega zbora.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je včeraj na prvi seji kolegija napovedal, da bodo volili največ dva podpredsednika, saj trenutno ni jasno, katera bo največja opozicijska poslanska skupina, ki ji pripada eno podpredsedniško mesto.

Vodje poslanskih skupin so na kolegiju predsednika DZ pripravili tudi predlog o ustanovitvi treh začasnih delovnih teles. Soglasni so bili pri predlogu za ustanovitev odbora za zadeve EU, odbora za zunanjo politiko in skupnega odbora.

Pri določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov teh teles, pa se je zapletlo, saj se v Svobodi, SD ter Levici in Vesni niso strinjali z razrezom. Menijo, da ne sledi razmerju med parlamentarnimi strankami glede na volilni izid. Stevanović je pri tem pojasnil, da gre za začasne odbore in da »bo še vse upoštevano, kar se volilnega rezultata tiče«.

Po predlogu bi SDS prevzela vodenje skupnega odbora in odbora za zunanjo politiko, vodenje odbora za zadeve EU pa bi pripadlo poslanski skupini NSi, SLS in Fokus.