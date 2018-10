Kandidati letijo z list

Celje – Upravno sodišče je danes zavrnilo pritožbe predstavnikov skupine volivcev Odprto Celje na izločitev njihovih kandidatnih list v vseh treh volilnih enotah za mestni svet ter za svete krajevnih skupnosti (KS) in mestnih četrti (MČ).



Občinska volilna komisija Mestne občine Celje (OVK Celje) jih je izločila, ker predlogi kandidatur niso vsebovali imena predlagatelja v skladu z zakonom, namreč, da se v primeru skupine volivcev kot predlagatelje najprej navede ime in priimek enega izmed volivcev z dodatkom »in skupina volivcev«, pač pa so navedli le ime liste Odprto Celje.



Je pa OVK Celje kot pravilno pustila župansko kandidaturo predstavnika Odprtega Celja Sandija Sendelbaha, saj je pri njem kot predlagatelj navedeno »Franc Pusar in skupina volivcev«. Sendelbah je napovedal pritožbo na ustavno sodišče, o čemer bo vodstvo gibanja javnost seznanilo jutri. To je utemeljil z dejstvom, da so sprva tudi predloge za mestni svet vložili z navedbo »Franc Pusar in skupina volivcev« in bili, kot pravi Sendelbah, kasneje na OVK Celje zavedeni.



Predsednik komisije Matevž Žugelj je pojasnil, da so zaradi kandidiranja v volilnih enotah, kjer nimajo stalnega bivališča, zmanjšali tudi število kandidatov za mestni svet Celjski neodvisni listi (CNL), Zelenim Slovenije, Levici in Dobri državi.



Zaradi neupoštevanja spolnih kvot pa so v celoti zavrnili kandidature CNL v dveh in SDS v šestih KS in MČ. Razen Odprtega Celja drugi ne spodbijajo odločitev komisije.