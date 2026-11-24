Posebna natečajna komisija je v okviru javnega natečaja za generalnega direktorja policije vse prijavljene kandidate ocenila kot primerne za vodenje policije. Kljub temu notranji minister Franci Matoz ni izbral nobenega od njih, temveč je vlada na njegov predlog imenovala v. d. generalnega direktorja policije, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Kot so navedli, ima minister vedno možnost, da nikogar ne izbere, zato je bil razpis zaključen, so dodali. Več pojasnil o razlogih za tako odločitev niso podali.

Primopredaja poslov med prejšnjim vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije Danijelom Lorbkom in novim vršilcem dolžnosti dr. Simonom Slokanom (levo). FOTO: Policija

Novi v. d. generalnega direktorja Simon Slokan

Za v. d. generalnega direktorja policije je Matoz izbral Simona Slokana, ki je bil sicer tudi eden od štirih kandidatov, ki so se na javnem natečaju potegovali za vodenje policije. Slokan je na funkciji v ponedeljek nadomestil Danijela Lorbka, ki ga je vlada na mesto v. d. generalnega direktorja policije imenovala junija letos. Slokan je za Televizijo Slovenija navedel, da je bil s končanjem natečaja seznanjen šele po prevzemu poslov od Lorbka.

Po neuradnih informacijah medijev so se za funkcijo generalnega direktorja policije potegovali Lorbek, Mitja Palčič in Janez Rupnik.

Kot so še pojasnili na ministrstvu, so posebno natečajno komisijo v tem primeru sestavljali vodja Matozovega kabineta Petra Grah Lazar, direktor uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Mitja Jager in Mina Papež Škrabl. »Komisija je ugotovila, da so vsi kandidati primerni,« so pojasnili na ministrstvu.