Kandidatka kot prednostno nalogo vidi dolgotrajno oskrbo

»Na tem ministrstvu se mi zdi najpomembnejša dolgotrajna oskrba,« je poudarila Mateja Ribič, kandidatka za vodenje ministrstva za demografijo, družino in socialno delo iz kvote NSi. Med njenimi prioritetami so ureditev socialnih transferjev, družinska politika in postopna uvedba brezplačnega vrtca.

Stanovalci domov za starejše občane plačujejo za enake storitve različno ceno. »Tisti, ki so bili pravočasno prevedeni v novi sistem, plačujejo nižjo ceno, tisti, ki so v domove prišli po 1. decembru, pa precej višjo.« Kandidatka za ministrico si je kot eno od prioritet zastavila njihovo izenačitev obeh čim prej, in to za nazaj.

Ne glede na to, ali bo zaživel interventni zakon, upokojenci ne bodo plačevali več enoodstotnega prispevka, do pravic pa bodo upravičeni. Po njenem mnenju je treba poenostaviti postopke sprejema vlog in izdaje odločb. Zapleti so posledica tega, da še vedno ni informacijskega sistema, ki bi omogočal avtomatizirano izdajo odločb. Treba ga je vzpostaviti čim prej.

Podpira usmeritev, da starejši ljudje čim dlje ostanejo v domačem okolju in da jim ne bi bilo treba v institucijo. Vsak človek se najbolje počuti doma.

Mateja Ribič NSi Rojena: 6. septembra 1977 Diplomirala je na mariborski pravni fakulteti. Delovala je v državni upravi, zdravstvu, sodstvu, socialnem varstvu in lekarniški dejavnosti. Ima 25 let delovnih izkušenj v javnem sektorju, od tega več kot 15 let na vodstvenih mestih. Devet let je delala v domu starejših občanov Trebnje, od leta 2013 do 2020 je bila direktorica. V tretji Janševi vladi je bila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki ga je vodil Janez Cigler Kralj.

Kot drugo pomembno področje dela v tem resorju vidi socialne transferje. »Najpomembnejša prioriteta bo zagotovitev preprečevanja zlorab, kar lahko storimo z boljšim nadzorom na terenu. Moje vodilo je, da zdrav človek potrebuje delo, ne socialne pomoči,« je dejala Mateja Ribič in dodala, da zelo podpirajo socialno državo, preprečevanje zlorab pa bo zagotovilo, da transferji pridejo do tistih, ki jih resnično potrebujejo. Napoveduje sprejetje določenih ukrepov, da se delovno sposobne spodbuja za delo.

Pomembno področje je tudi družina. Zavzema se za postopno uvedbo brezplačnega vrtca in za to, da bi postopno našli način za uvedbo univerzalnega otroškega dodatka, saj podpora družini z otroki ne sme biti del socialne politike.

»Razumem starše, ki delajo, plačujejo najemnine ali kredite, in jim je težko gledati starše, ki prejemajo denarno socialno pomoč, na koncu pa s subvencijami razpolagajo z enako ali celo več sredstvi,« je kandidatka utemeljila, da je razlika med prihodki iz dela in iz transferjev premajhna ter ne spodbuja k vključevanju na trg dela.

Slovenija ima enega najboljših sistemov starševskega varstva, a je demografska slika vseeno zelo slaba. Glede demografske politike razmišlja, da je to stvar celotne družbe in skoraj vseh ministrstev. Vključuje stanovanjsko in davčno politiko, izobraževanje, zdravstvo, trg dela. »Za demografsko sliko je pomembno ustvariti okoliščine, ki bi mlade pare spodbudile, da bi imeli otroke, oziroma jih ne bi odvrnile od tega, da jih imajo,« je stališče kandidatke.

Naslednje področje so invalidi. »Pomembno je poskrbeti za vključenost, da imajo enak dostop do vseh javnih storitev. Nobeni ukrepi se ne smejo sprejemati brez njih. Spodbujati je treba tudi njihovo zaposlovanje v skladu z njihovimi zmožnostmi. Na tem področju so možnosti za izboljšavo,« je naštela v predstavitvi. Naklonjena je deinstitucionalizaciji, a ta naj bo postopna, da nobena oseba, ki bi šla v manjšo skupnost, ne bo na slabšem.

Na predstavitvi je ob kandidatki sedel Andrej Štesl, direktor Zavoda Karion in predsednik Združenja direktorjev domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov. Razumeti je bilo, da bo eden od državnih sekretarjev.

Kaj pravi koalicijska pogodba?

V koalicijski pogodbi se vsebine resorja Mateje Ribič večkrat omenjajo posredno, denimo »naš cilj je država, ki spoštuje dostojanstvo vsakega človeka ter mu omogoča, da v varnem okolju razvija svoje talente in ustvari družino«, »socialna politika mora zagotavljati varnost tistim, ki jo resnično potrebujejo«, pa tudi »slovensko družino postavljamo v ospredje kot temeljno celico družbe«.

Kot cilje so si vladne stranke zadale uveljavitev družinske politike kot temelja dolgoročnega demografskega razvoja države, tudi s podporo mladim družinam pri reševanju stanovanjskega vprašanja.

Napovedali so poenostavitev in racionalizacijo sistema socialnih transferjev ter vezavo socialni pomoči na vključevanje v javna dela. Poenostavitev postopkov obljubljajo tudi pri dolgotrajni oskrbi, kjer bo poudarek na oskrbi na domu, ob razvoju skupnostnih obli bivanja in institucionalne oskrbe za najzahtevnejše primere.