Kandidaturi Brezigar Mastenove in Erbežnika že v DZ

Predsednik republike Borut Pahor je danes v DZ posredoval predloga kandidaturza viceguvernerko Banke Slovenije inza ustavnega sodnika. Oba se bosta pred odločanjem v DZ predstavila javnosti na ločenih predstavitvah v predsedniški palači, predvidoma v sredo, 14. oktobra, so sporočili iz urada predsednika republike.Pahor je kandidaturi Brezigar Mastenove in Erbežnika v DZ posredoval po tistem, ko je prejšnji teden opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Po posvetovanjih so iz njegovega urada sporočili, da oba kandidata izpolnjujeta visoka strokovna merila za opravljanje funkcij.Pahor se je glede kandidatov za novega viceguvernerja in ustavnega sodnika v torek prejšnji teden posvetoval z vodji poslanskih skupin SDS, LMŠ, SD in SMC, dan pozneje pa še z vodji poslanskih skupin Levica, NSi, SAB, Desus in SNS. O konkretnih imenih glede viceguvernerja so govorili le v LMŠ in Desusu – v LMŠ so podprli, v Desusu pain Arjano Brezigar Masten.Vodje poslanskih skupin so bili redkobesedni tudi glede kandidatov za ustavnega sodnika. Konkretna imena so podprli le v Desusu, in sicer Anžeta Erbežnika,inKandidature za novega viceguvernerja, ki bo mesto v svetu Banke Slovenije zasedel po odhodu, so poleg Bertonclja, Jazbečeve, Žumerjeve in Brezigar Mastenove oddaliinNa ponovni poziv za kandidata za ustavnega sodnika, ki bo nasledil, ki ji je mandat potekel sredi julija, pa sta se poleg Erbežnika, Svetliča in Starmana prijavila šein