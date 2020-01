Kanglerjev odvetnik: Policija in tožilstvo se izkoriščata za politične obračune

Mariborski sodniki Kanglerju niso ugodili glede predloga za zaslišanje prič



Nekdanji podžupan se je opravičil, ni ga bilo

Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler je v nadaljevanju zasliševanja prič danes izprašala odvetnika, ki je nekdanjega mariborskega županazastopal na sodišču. »V zadevi Kangler se policija in tožilstvo izkoriščata za politične obračune,« je med drugim dejal.Kot je pojasnil, je zastopanje Kanglerja prevzel po tem, ko je njegov kolega iz Odvetniške pisarne Čeferinpostal sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. »Bilo je kakih 17 ali 19 zadev, ne vem točno, saj se jih je nekaj ustavilo že v predkazenskem postopku,« je povedal.Poudaril je, da je bil v veliki večini zadev Kangler oproščen ali je bil postopek proti njemu ustavljen. »V teh postopkih mi je kot bivšemu sodniku nedoumljivo, da smo bili uspešni na vseh drugih sodiščih, samo v Mariboru ne,« je dejal.Med podrobnostmi s sojenj, ki so jih na preiskovalni komisiji pod vodstvom poslanca SDSdanes podrobno obdelali, je bilo dejstvo, da mariborski sodniki niso ugodili Kanglerjevemu predlogu za zaslišanje določenih prič. »Sodnica v Murski Soboti je edina imela toliko strokovnega poguma, da je naredila to, kar je treba narediti. Zaslišati priče. Vrhovno sodišče je lepo reklo, da če je vsaj majhna možnost, da so dokazi v prid obdolžencu, je te treba izvesti,« je pojasnil odvetnik.Po Žnidaršičevih ocenah Kangler sicer ni osamljen primer. »Na žalost je to na naših sodiščih kar stalna praksa. Postopki proti Kanglerju niso nobena velika izjema. Pravzaprav ima prav srečo, da se piše Kangler. V postopkih za nekega Janeza Novaka se to redno dogaja, a se nič ne zgodi,« je ponazoril.Žnidaršič meni, da je v primeru kazenskih postopkov proti nekdanjemu županu bolj kot sodniki problematično tožilstvo. »V zadevah Kangler se je jasno videlo, da je obtožba narejena, ker mora biti narejena. Tako obširni izreki in tako nerazumljivi, kot so v več primerih bili, so samo takrat, ko je tožilstvo na neki način prisiljeno narediti obtožbo,« je še dejal pred komisijo, na kateri sta mu postavljala vprašanja še dva poslanca SDS,inDanes bi moral stopiti pred to komisijo še nekdanji mariborski podžupan, a se je opravičil in bo zaslišan na eni od prihodnjih sej. Opoldne pa bo po napovedih pričal ustavni pravnik, ki je bil v svojem pravnem mnenju kritičen do imenovanja sodnikav postopkih proti Kanglerju.Parlamentarna preiskovalna komisija ima ta teden razpisane kar štiri seje. Potem ko ji je ustavno sodišče začasno preprečilo zasliševanje sodnikov in tožilcev, so na pričanje povabili množico prič iz drugih sfer. Med drugim so vabljeni še nekdanji poslanec, nekdanji mestni arhitektter, ki je bila v času županovanja Franca Kanglerja vodja projektne pisarne Mestne občine Maribor.V ponedeljek je komisija zaslišalain, ki sta bila priči pri izvedbi hišne preiskave na Kanglerjevem domu maja 2011.