Kaos na primorski avtocesti bi rešili z dvosmernim prometom na vipavski cesti

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je danes srečala s predstavniki avtoprevoznikov zaradi možnih rešitev za zastoje na primorski avtocesti. Med predlogi je ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega. Prihodnji teden bodo začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa.

Kot je v izjavi za medije povedala ministrica, so se strinjali z ugotovitvijo, da je za zastoje na Fernetičih kriva italijanska stran. »Povedali smo, da smo večkrat apelirali, pisali in prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače oziroma tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih na žalost ne moremo, bomo pa diplomacijo absolutno peljali naprej,« je izpostavila.

Na vprašanje, zakaj na italijanski strani ni posluha glede ukinitve mejnih kontrol, je odgovorila, da je za to pristojno ministrstvo za notranje zadeve. »Sem pa skoraj prepričana, da je odgovor italijanskih strani, da zaradi varnostnih razmer, ker to je tudi pravzaprav edini razlog, zaradi katerega lahko te notranje kontrole uvedejo. Tako kot drugi sem tudi jaz žalostna in razočarana, ker sem prepričana, da je bila prav ukinitev mej ena velika prednost, ko smo vstopali v EU,« je dodala.

Glede predlogov konkretnih rešitev je pojasnila, da so se dogovorili, da bo policija danes znova preverila, ali ob trenutni preusmeritvi tovornega tranzitnega prometa na mejni prehod Fernetiči zaradi zapore vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo v smeri Nove Gorice obstaja kakršnakoli drugačna različica ureditve prometa. O predlogu policije bodo v petek na sestanku razpravljali tudi predstavniki avtoprevoznikov, Darsa, reševalcev, gasilcev in lokalne skupnosti ter preverili, ali je ta izvedljiva z vidika varnosti.

Ena od možnosti, ki so jo omenili, je uresničitev prvotnega predloga Darsa za ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega, čemur pa po neuradnih informacijah niso bili naklonjeni gasilci in reševalci.

Najhuje bo v ponedeljek in torek

Ob zavedanju, da bosta z vidika zastojev prihajajoči ponedeljek in torek najbolj kritična, so se dogovorili, da bodo v primeru gneče na Fernetičih začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa, kot je praksa tudi v zimskih razmerah. Dogovorili so se tudi, da bodo poleg tega preverili možnosti glede omejitve prometa že pred vstopom v Slovenijo. Po besedah Alenke Bratušek bodo prevozniki vse svoje člane in tudi tuje prevoznike pozvali, da v času zastojev izberejo drugo pot prek Avstrije.

Da bo v procesu iskanja rešitve za zastoje v prvi vrsti pomembno zagotavljanje varnost v prometu, je ponovil direktor Darsa Andrej Ribič. Kot je spomnil, je bila v tej luči sprejeta tudi trenutna prometna ureditev. Dodal je, da bodo v prihodnjih dneh vodili dialog z deležniki, in izrazil upanje, da bodo našli optimalno rešitev.

S potekom današnjih pogovorov pa je bil zadovoljen predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Peter Pišek. »Vesel sem, da je gospod Ribič sprejel pobudo, da bomo dnevno komunicirali vsi deležniki, lokalna skupnost, reševalci in gasilci ter da bomo poskušali najti rešitev,« je dejal. Kot je dejal, je naklonjen vzpostavitvi dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste z omejeno hitrostjo 30 kilometrov na uro z nadzorom policije. »Na tak način bi lahko zagotovili minimalno pretočnost, o kateri govorimo na obeh zbornicah, ker pretočnost je denar in to moramo zagotoviti,«je bil jasen.

Dodal je, da bi bil zelo zadovoljen, če bi dokončno rešitev našli v sedmih dneh. »Ministrica je vedno držala besedo, verjamem, da jo bo tudi zdaj in da bo pritisnila na Dars, vlado, premierja, na vse odgovorne, da bomo prišli do realizacije,« je bil optimističen Pišek.

O možnosti blokade primorske avtoceste, ki so jo napovedali v torek, pa je Pišek dejal, da te, dokler dogovori tečejo, ne bo. To bi bil zadnji ukrep, za katerega bi se odločili. »Ne izključujemo pa te možnosti, v kolikor se ne bi našel dialog, ampak vidite, da ta teče,« je pristavil.

Na pomembnost zagotavljanja pretočnosti je opozoril tudi direktor Združenja za promet pri GZS Robert Sever. »Pomembno je, da ta pretočnost steče; ne samo zaradi avtoprevoznikov, ampak tudi zaradi celotnega gospodarstva,« je poudaril.

Med predlogi, ki so jih po njegovih besedah podali na današnjem sestanku, je tudi vzpostavitev pretočnosti prometa z obvozom po državni cesti, glede česar pa bo treba doseči dogovor z lokalno skupnostjo.