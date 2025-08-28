  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Kaos na primorski avtocesti bi rešili z dvosmernim prometom na vipavski cesti

    Ministrica Alenka Bratušek se je sestala z avtoprevozniki. Strinjajo se, da je za zastoje kriva italijanska stran. S strahom pričakujejo prihodnji teden.
    Prihodnji teden bodo začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa. FOTO: Leon Vidic
    Prihodnji teden bodo začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa. FOTO: Leon Vidic
    STA
    28. 8. 2025 | 13:33
    28. 8. 2025 | 13:36
    5:27
    Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je danes srečala s predstavniki avtoprevoznikov zaradi možnih rešitev za zastoje na primorski avtocesti. Med predlogi je ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega. Prihodnji teden bodo začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa.

    Ob zapori hitre ceste čez Rebernice se obeta prometni kaos

    Kot je v izjavi za medije povedala ministrica, so se strinjali z ugotovitvijo, da je za zastoje na Fernetičih kriva italijanska stran. »Povedali smo, da smo večkrat apelirali, pisali in prosili italijansko stran, da stvari uredi drugače oziroma tako, kot je bilo obljubljeno. Prisiliti jih na žalost ne moremo, bomo pa diplomacijo absolutno peljali naprej,« je izpostavila.

    Na vprašanje, zakaj na italijanski strani ni posluha glede ukinitve mejnih kontrol, je odgovorila, da je za to pristojno ministrstvo za notranje zadeve. »Sem pa skoraj prepričana, da je odgovor italijanskih strani, da zaradi varnostnih razmer, ker to je tudi pravzaprav edini razlog, zaradi katerega lahko te notranje kontrole uvedejo. Tako kot drugi sem tudi jaz žalostna in razočarana, ker sem prepričana, da je bila prav ukinitev mej ena velika prednost, ko smo vstopali v EU,« je dodala.

    Glede predlogov konkretnih rešitev je pojasnila, da so se dogovorili, da bo policija danes znova preverila, ali ob trenutni preusmeritvi tovornega tranzitnega prometa na mejni prehod Fernetiči zaradi zapore vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo v smeri Nove Gorice obstaja kakršnakoli drugačna različica ureditve prometa. O predlogu policije bodo v petek na sestanku razpravljali tudi predstavniki avtoprevoznikov, Darsa, reševalcev, gasilcev in lokalne skupnosti ter preverili, ali je ta izvedljiva z vidika varnosti.

    Ena od možnosti, ki so jo omenili, je uresničitev prvotnega predloga Darsa za ureditev dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste v smeri Razdrtega, čemur pa po neuradnih informacijah niso bili naklonjeni gasilci in reševalci.

    Najhuje bo v ponedeljek in torek

    Ob zavedanju, da bosta z vidika zastojev prihajajoči ponedeljek in torek najbolj kritična, so se dogovorili, da bodo v primeru gneče na Fernetičih začeli tovorna vozila že prej izločati iz prometa, kot je praksa tudi v zimskih razmerah. Dogovorili so se tudi, da bodo poleg tega preverili možnosti glede omejitve prometa že pred vstopom v Slovenijo. Po besedah Alenke Bratušek bodo prevozniki vse svoje člane in tudi tuje prevoznike pozvali, da v času zastojev izberejo drugo pot prek Avstrije.

    Da bo v procesu iskanja rešitve za zastoje v prvi vrsti pomembno zagotavljanje varnost v prometu, je ponovil direktor Darsa Andrej Ribič. Kot je spomnil, je bila v tej luči sprejeta tudi trenutna prometna ureditev. Dodal je, da bodo v prihodnjih dneh vodili dialog z deležniki, in izrazil upanje, da bodo našli optimalno rešitev.

    S potekom današnjih pogovorov pa je bil zadovoljen predsednik sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Peter Pišek. »Vesel sem, da je gospod Ribič sprejel pobudo, da bomo dnevno komunicirali vsi deležniki, lokalna skupnost, reševalci in gasilci ter da bomo poskušali najti rešitev,« je dejal. Kot je dejal, je naklonjen vzpostavitvi dvosmernega prometa po smernem vozišču vipavske hitre ceste z omejeno hitrostjo 30 kilometrov na uro z nadzorom policije. »Na tak način bi lahko zagotovili minimalno pretočnost, o kateri govorimo na obeh zbornicah, ker pretočnost je denar in to moramo zagotoviti,«je bil jasen.

    Dodal je, da bi bil zelo zadovoljen, če bi dokončno rešitev našli v sedmih dneh. »Ministrica je vedno držala besedo, verjamem, da jo bo tudi zdaj in da bo pritisnila na Dars, vlado, premierja, na vse odgovorne, da bomo prišli do realizacije,« je bil optimističen Pišek.

    O možnosti blokade primorske avtoceste, ki so jo napovedali v torek, pa je Pišek dejal, da te, dokler dogovori tečejo, ne bo. To bi bil zadnji ukrep, za katerega bi se odločili. »Ne izključujemo pa te možnosti, v kolikor se ne bi našel dialog, ampak vidite, da ta teče,« je pristavil.

    Na pomembnost zagotavljanja pretočnosti je opozoril tudi direktor Združenja za promet pri GZS Robert Sever. »Pomembno je, da ta pretočnost steče; ne samo zaradi avtoprevoznikov, ampak tudi zaradi celotnega gospodarstva,« je poudaril.

    Med predlogi, ki so jih po njegovih besedah podali na današnjem sestanku, je tudi vzpostavitev pretočnosti prometa z obvozom po državni cesti, glede česar pa bo treba doseči dogovor z lokalno skupnostjo.

    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Šport  |  Nogomet
    Norveška

    Čeferin že vedel: namesto konca kariere sledi liga prvakov

    Nekdanji vojaški pilot, vajen misij v Afganistanu in Libiji, je prinesel v zgodbo Norvežanov element, ki ga v nogometu podcenjujejo, liga prvakov je realnost.
    27. 8. 2025 | 13:48
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Potovanja
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    zastojiSlovenijaDars

    Novice  |  Slovenija
    ZBS opozarja

    Ukradli podatke 16 milijonov računov PayPal, uporabnikom svetujejo menjavo gesel

    Uporabniki naj po nasvetu ZBS preverijo stanje in transakcije na računu. Če opazijo kaj sumljivega, naj takoj obvestijo svojo banko in PayPal.
    28. 8. 2025 | 13:54
    Novice  |  Slovenija
    Sestanek

    Kaos na primorski avtocesti bi rešili z dvosmernim prometom na vipavski cesti

    Ministrica Alenka Bratušek se je sestala z avtoprevozniki. Strinjajo se, da je za zastoje kriva italijanska stran. S strahom pričakujejo prihodnji teden.
    28. 8. 2025 | 13:33
    Novice  |  Svet
    Sardinija

    Berlusconijeva vila »bunga bunga« na prodaj za 400 milijonov evrov

    Rezidenca stoji na sardinski plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. Ob vili so umeten vulkan in bungalovi za goste, v vili pa morska jama.
    Luka Škoda 28. 8. 2025 | 13:18
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Nekaj dni po Vismi so kolesa ukradli še ekipi TotalEnergies

    Nova kraja koles na največjih dirkah. Po Vismi-Lease a Bike jo je skupila še francoska ekipa TotalEnergies.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 12:41
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Silovita neurja grozijo severu Italije, jutri tudi Sloveniji

    Na severozahodu države so ob hudourniških vodotokih možne poplave. Verjetne so tudi poplave meteorne in zaledne vode.
    28. 8. 2025 | 12:28
    Novice  |  Svet
    Sardinija

    Berlusconijeva vila »bunga bunga« na prodaj za 400 milijonov evrov

    Rezidenca stoji na sardinski plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. Ob vili so umeten vulkan in bungalovi za goste, v vili pa morska jama.
    Luka Škoda 28. 8. 2025 | 13:18
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Nekaj dni po Vismi so kolesa ukradli še ekipi TotalEnergies

    Nova kraja koles na največjih dirkah. Po Vismi-Lease a Bike jo je skupila še francoska ekipa TotalEnergies.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 12:41
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Silovita neurja grozijo severu Italije, jutri tudi Sloveniji

    Na severozahodu države so ob hudourniških vodotokih možne poplave. Verjetne so tudi poplave meteorne in zaledne vode.
    28. 8. 2025 | 12:28
