Skladi prevzemajo zasebno zdravstvo tako na Hrvaškem kot v Sloveniji

Zasebni ponudniki zdravstvenih in diagnostičnih storitev, kot kaže, še zdaleč niso zanimivi le za popoldansko delo zdravnikov, ampak tudi za investicijske sklade in druge vlagatelje, ki na slovenskem in hrvaškem trgu iščejo priložnosti. Tako pri nas kot pri sosedih se v zadnjih letih dogaja konsolidacija lastništva zasebnih zdravstvenih ustanov, s čimer nastajajo tudi regijsko močni zasebni ponudniki različnih zdravstvenih in diagnostičnih storitev.

Prejšnji mesec je slovenski sklad Advance Capital Partners sporočil, da je s hrvaškim skladom Provectus Capital Partners podpisal pogodbo za nakup polovičnega deleža v hrvaški skupini Adria Dental Group (ADG), eni največjih platform zobozdravstvenih storitev v jugovzhodni Evropi.