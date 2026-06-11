Kar 17 poslancev SDS ni poročalo o premoženjskem stanju v zakonskem roku

Vsi funkcionarji, osebe na položaju, sploh pa poslanci državnega zbora, morajo Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) prijaviti celotno premoženjsko stanje. »V prvi vrsti gre za transparentnost, v drugi pa seveda za to, da lahko KPK preverja, koliko se je v času mandata to premoženje neupravičeno povečalo,« je v podkastu Moč politike, ki ga bomo na Delu objavili jutri, povedala namestnica predsednice KPK Tina Divjak.

Pojasnila je, da bo KPK letos preverila začetno in končno premoženjsko stanje ministrov in predsednika vlade prejšnje vlade, ga primerjali z njihovim začetnim stanjem in ugotovili, ali je mogoče pri katerem prišlo do sumljivega povečanja. »Če bi to ugotovili, potem KPK to preda naprej drugim organom. KPK je prva ribiška mreža in zato je prijava premoženjskega stanja izredno pomembna,« pojasnjuje Tina Divjak.

Kako pa gre novopečenim funkcionarjem od rok poročanje o njihovem premoženju? Zakon nalaga, da morajo vsi novoimenovani funkcionarji po nastopu nove funkcije oziroma mandata poročati o celotnem premoženjskem stanju. So poslanci novega sklica državnega zbora že prijavili svoje premoženje?

»Poslanci imajo na voljo 30 dni za to, da prijavijo svoje premoženjsko stanje. Ta rok se je iztekel 11. maja. Do 5. junija ni poročalo 28 poslancev. Se pravi ena na tretjina poslancev še ni poročala o svojem premoženjskem stanju,« je razkrila Tina Divjak.

Protikorupcijska stranka, a le 50-odstotno spoštovanje zakona

Številčno prednjačijo poslanci stranke SDS. Od 28 poslancev največje vladne stranke jih o svojem premoženjskem stanju ni poročalo 17. »Imamo politično stranko, ki pa ima 100-odstotno uspešnost. Vsi poslanci stranke Resnica so poročali o svojem premoženjskem stanju,« je še razkrila namestnica predsednice KPK.

»Kar je še zanimivo v tej statistiki, je tudi to, da imamo tri bivše ministre, ki so zdaj poslanci in še niso poročali, in imamo stranko, ki je boj proti korupciji postavila za temelj njenega političnega programa, ima 50-odstotno spoštovanje zakona. Se pravi, trije od šestih poslancev Demokratov so poročali o premoženjskem stanju,« je še povedala.

»Pri neprijavi premoženja ne moremo govoriti o nemarnosti. Težko bi poslancem, ki celotni Sloveniji postavljajo pravila, odpustili nespoštovanje zakona. Vsaj sama na to zelo težko pristanem,« je jasna Tina Divjak, namestnica predsednice KPK. FOTO: Marko Feist

Kako pa si razlagate množično neprijavljanje premoženja? Verjetno ne gre za kolektivno nemarnost oziroma nepazljivost poslancev? »O nepazljivosti bi težko govorili. Vsi so imeli več kot tri tedne časa od tega, ko so dobili informacijo, da so postali poslanci, do prvega sklica parlamenta. In v tem času bi si seveda že sami po lastni integriteti morali prebrati svoje dolžnosti,« odgovarja Tina Divjak. Ob vsakem sklicu parlamenta sekretariat državnega zbora pripravi tako imenovani paket dobrodošlice, kjer so zelo natančno opisane vse pravice in hkrati seveda tudi obveznosti poslancev.

Poslanci, ki celotni Sloveniji postavljajo pravila

V tem paketu dobrodošlice poslancem je bila tudi posebna brošura KPK z vsemi njihovimi obveznostmi. Poleg tega so vsem poslancem poslali QR kodo do spletni strani KPK, kjer le kliknejo na zavihek Poslanci, kjer zelo natančno piše, da je potrebno v 30-ih dneh prijaviti premoženjsko stanje, odpraviti nezdružljivost funkcij in državnemu zboru javiti omejitve poslovanja.

»Pri neprijavi premoženja ne moremo govoriti o nemarnosti. Težko bi poslancem, ki celotni Sloveniji postavljajo pravila, odpustili nespoštovanje zakona. Vsaj sama na to zelo težko pristanem,« je jasna Tina Divjak.

Kakšne so pa sankcije za neprijavo premoženja? »Najprej steče prekrškovni postopek, v okviru katerega poslance, ki še niso poročali, pozovemo k oddaji premoženjskega stanja. Pri tistih, ki bodo po pozivu oddali prijavo, se prekrškovni postopek običajno konča z opominom, ker so jo pač vendarle oddali. Če pa ne, pa lahko potem sledi globa in pa tudi zmanjšanje plače oziroma nadomestila, če gre za bivše poslance, ker tudi ob koncu funkcije moraš prijaviti premoženjsko stanje,« je odgovorila sogovornica.