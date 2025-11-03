Kar 28 odstotkov pacientov ne pride na dogovorjene termine

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji vsak dan ostane neizkoriščenih več kot 300 terminov za zdravstvene obravnave, ker ljudje ne pridejo k zdravniku in tega niti ne sporočijo. Po podatkih ministrstva za zdravje je takšnih kar 28 odstotkov pacientov. Zato so zagnali kampanjo Pravočasno odpovej termin, s katero želijo paciente spodbuditi, da termin pravočasno – vsaj deset dni prej – odpovejo, če se dogovorjenega zdravstvenega pregleda ali posega ne morejo udeležiti.

Kampanja, ki bo predvidoma trajala tri mesece, se je začela 23. oktobra, zanjo pa so namenili 80.000 evrov. Kot so poročale Finance, je idejno zasnovo kampanje dobila agencija Dobre zgodbe, ki je v solastništvu Aleksandra Prosena Kralja, poslanca Gibanja Svoboda.

»S pravočasno odpovedjo termina pomagamo drugemu, prispevamo h krajšim čakalnim dobam in boljšemu dostopu do zdravstvenih storitev. Tako pacienti omogočijo drugemu, da pride do zdravstvene obravnave v tem terminu. S tem izboljšujemo učinkovitost zdravstvenega sistema in krajšamo čakalne dobe,« pravijo na ministrstvu za zdravje. Kako odpovedati termin?