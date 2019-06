Kar 66 odstotkov kontroliranih prevoznikov kršilo pravila 

Furs je v prvih petih mesecih 2019 pri 1575 kontroliranih voznikih tovornjakov in avtobusov ugotovil kršitve v 1042 primerih. FOTO: PU Kranj



Prevozniki ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu

Finančna uprava RS (Furs) v okviru izvajanja nadzorov nad prevozi po cesti preverja tudi spoštovanje pravil glede časov vožnje, odmorov in obveznih počitkov voznikov ter pravilno uporabo tahografov. Pri nadzorih odkriva številne primere hujših kršitev, goljufij in manipulacij s tahografi.Pri voznikih preverjajo njihove aktivnosti za tekoči dan in za preteklih 28 dni ter pravilnost delovanja snemalne naprave oziroma tahografa, kar predstavlja enega pomembnejših ukrepov zagotavljanja večje varnosti tovornega in avtobusnega prometa ter preprečuje nelojalno konkurenco cestnih prevoznikov na enotnem prevozniškem trgu Evropske unije.Furs je v prvih petih mesecih 2019 pri 1575 kontroliranih voznikih tovornjakov in avtobusov ugotovil kršitve v 1042 primerih, kar pomeni, da je bilo le 34 odstotkov kontroliranih brez ugotovljenih kršitev.V 147 primerih je šlo za najhujše kršitve in goljufije, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom (uporaba elektronske naprave ali magneta), s prikrivanjem dejavnosti in aktivnosti vožnje, počitkov, odmorov, z zlorabo tahografa oziroma s ponarejanjem, zatajitvijo ali uničenjem podatkov, tahografskega vložka ali voznikove kartice.V 40 primerih so vozniki s pomočjo magneta onemogočili dajalec impulzov in tako zmanipulirali tahograf, odkritih pa je bilo tudi 25 sofisticiranih naprav za manipuliranje tahografa, ki so bile izgrajene iz vozil ter zasežene.S pomočjo takšnih manipulacijskih naprav prevozniki dosežejo, da se med vožnjo, (ko se vozilo premika) aktivnost vozila v zapisovalno napravo ne beleži, med tem ko se na voznikovo kartico zabeleži počitek. S takim početjem prevozniki ogrožajo varnost vseh udeležencev v prometu.Manipulacijske naprave so običajno skrite pod armaturno ploščo med ožičenjem vozila, pod oblogami v stebričkih kabine ali drugih skritih mestih, lahko so integrirane v dajalniku impulzov ali v samem tahografu.