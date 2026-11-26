Kmetijski inšpektorat je z analizo vzorcev tal na najožjih vodovarstvenih območjih na 12 od 48 pregledanih zemljišč ugotovil presežne vrednosti težkih kovin in prisotnost fitofarmacevtskih sredstev, katerih uporaba na analiziranih območjih ni dovoljena. Ugotovili so tudi kršenje določil uredb o vodovarstvenih območjih.

Kot je danes objavil inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, so na najožjih vodovarstvenih območjih izvedli vzorčenje tal glede rabe fitofarmacevtskih sredstev, prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč.

Lokacije vzorčenja, ki so ga izvedli med 26. avgustom in 22. septembrom, so izbrali na podlagi predhodnega pregleda podatkov iz preteklih let, s poudarkom na kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih ter zemljiščih, kjer se uporabljajo različne tehnologije gnojenja in varstva rastlin. Skupaj so odvzeli 48 vzorcev tal, od tega 42 vzorcev na vodovarstvenih območjih in šest vzorcev izven vodovarstvenih območij.

Rezultati vzorčenja so pokazali presežne vrednosti težkih kovin na 12 od 48 pregledanih kmetijskih zemljiščih. Medtem ko so na treh zemljiščih na območju Dravskega in Ptujskega polja ugotovili presežene kritične vrednosti cinka, hkrati pa tudi presežene opozorilne vrednosti kadmija in svinca, pa so na drugih lokacijah zaznali presežene mejne oz. opozorilne vrednosti kobalta, bakra, arzena, niklja in svinca.

»Rezultati potrjujejo ugotovitve iz preteklih let, da se na nekaterih območjih povišane vrednosti posameznih kovin pojavljajo kontinuirano, kar lahko kaže na vpliv naravnega geološkega ozadja,« so komentirali rezultate.

Na območju Dravskega in Ptujskega polja so ugotovili presežene kritične vrednosti cinka, hkrati pa tudi presežene opozorilne vrednosti kadmija in svinca. FOTO: Simona Bandur

Ostanke fitofarmacevtskih sredstev v tleh so potrdili na 10 od skupno 34 analiziranih lokacijah. Od teh se jih sedem nahaja na najožjih vodovarstvenih območjih, tri pa na širših vodovarstvenih območjih. Na štirih kmetijskih zemljiščih so inšpektorji v tleh naleteli na prisotnost aktivnih snovi, katerih uporaba na najožjih vodovarstvenih območjih ni dovoljena.

Na najožjem vodovarstvenem območju Selniška dobrava so na enem kmetijskem zemljišču ugotovili prisotnost metolaklora in klorantraniliprola, na drugem kmetijskem zemljišču pa prisotnost metolaklora. Na Ljubljanskem barju, ki prav tako spada med najožja vodovarstvena območja, so na dveh kmetijskih zemljiščih prav tako ugotovili prisotnost metolaklora. Na šestih kmetijskih zemljiščih so medtem ugotovili prisotnost skupno štirih aktivnih snovi, ki pa imajo dovoljenje za uporabo na teh kmetijskih zemljiščih.

Na 14 kmetijskih zemljiščih, kjer je bil uporabljen digestat, inšpektorji prisotnosti polikloriranih bifenilov niso zasledili, prisotnost poliaromatskih ogljikovodikov pa so ugotovili na treh lokacijah, vendar koncentracije niso presegle predpisanih mejnih vrednosti.

Kot so še pojasnili v inšpektoratu, pri vseh 42 kmetijskih zemljiščih, kjer je bilo letos izvedeno gnojenje, kršitve določb uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov niso ugotovili. Prav tako niso zaznali preseganj dovoljenih letnih vnosov dušika iz organskih gnojil ali gnojenja v času prepovedi gnojenja.

»Pri nadzoru izvajanja uredb o vodovarstvenih območjih pa so bile kršitve ugotovljene na 14 od 36 pregledanih kmetijskih zemljišč oziroma pri 39 odstotkih pregledanih primerov. Najpogostejše nepravilnosti so bile gnojenje brez gnojilnega načrta, ne izvedba hitrega talnega nitratnega testa pred prvim dognojevanjem okopavin ter preseganje dovoljenih enkratnih vnosov dušika iz mineralnih gnojil,« so izpostavili. Ob tem so naleteli tudi na en primer uporabe gnojevke na območju, kjer je takšna uporaba prepovedana.

Kot so še pojasnili, bo inšpektorat zoper zavezance, pri katerih so bili ugotovljeni neskladni vzorci ali druge nepravilnosti, uvedel inšpekcijske postopke v skladu z zakonodajo. Ugotovitve bodo posredovali tudi ministrstvoma za kmetijstvo in zdravje ter zdravstvenem inšpektoratu.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo v okviru svojih pristojnosti preverjala skladnost krme in kmetijskih pridelkov, pridelanih na zemljiščih s povišanimi vrednostmi težkih kovin oziroma ugotovljeno nedovoljeno uporabo fitofarmacevtskih sredstev, so napovedali. Rezultate nadzora bodo predstavili tudi kmetijski svetovalni službi z namenom nadaljnjega ozaveščanja in svetovanja kmetovalcem.