Kar nekaj znanih obrazov se poslavlja, tudi poslanka z enim najdaljših stažev

Za končne izide letošnjih parlamentarnih volitev bo treba sicer počakati še na rezultate volitev po pošti in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, a je že jasno, da nekaterih (znanih) obrazov v državnem zboru ne bo.

Svoj odhod iz politike je že sinoči, ko je bilo jasno, da ni dobila dovolj glasov, napovedala tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič – po delnih neuradnih rezultatih je v svojem volilnem okraju Ljubljana Center prejela 3893 glasov.

Med ministrskimi imeni je izvolitev uspela le nekaj posameznikom, in sicer so bili izvoljeni ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za obrambo Borut Sajovic, ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, finančni minister Klemen Boštjančič, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj ter koordinatorja Levice, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter ministrica za kulturo Asta Vrečko. Volivke in volivci so dovolj glasov za vstop v državni zbor namenili tudi predsedniku vlade oziroma predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu.

Enako (ali morda še bolj) zanimiva so imena, ki so ostala »zunaj« izbranih 88 predstavnikov ljudstva. Poleg že omenjene Urške Klakočar Zupančič so premalo glasov za vstop v parlament – po še neuradnih izidih – prejeli med drugimi Jure Leben, nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar pa aktualni ministrici Ksenija Klampfer in Valentina Prevolnik Rupel.

Glede na neuradne rezultate je Gibanje Svoboda dobilo 29 poslanskih mandatov, enega manj pa SDS. Sledi trojček NSi, SLS in Fokus, ki je prejel devet mandatov, po šest si jih bodo razdelili Socialni demokrati in Demokrati Anžeta Logarja, medtem ko so Resni.ca ter združeni Levica in Vesna prejeli po pet poslanskih mandatov.

V stranki SDS so premalo glasov za izvolitev v poslanske klopi prejeli med drugimi Andrej Hoivik, Zdravko Počivalšek, Mojca Škrinjar in Franc Kangler, medtem ko so pri NSi kandidirali Patrik Greblo, Vida Čadonič Špelič, Stojan Auer in predsednica SLS Tina Bregant, vendar jim volivke in volivci prav tako niso namenili dovolj velikega števila glasov. Po dveh desetletjih se od poslanskih klopi poslavlja poslanec NSi Jože Horvat.

Irglova po letu 2004 izpadla iz parlamenta

Precejšnje presenečenje je, da se po letu 2004 iz poslanskih klopi umika Eva Irgl, poslanka z enim od najdaljših stažev v zgodovini samostojne države. Do lanskega leta, ko je prestopila v stranko Demokrati Anžeta Logarja, je zastopala barve SDS, tokrat pa ni dobila dovolj glasov za v parlament.

V Logarjevem štabu je sinoči vladalo precejšnje razočaranje, saj je stranka dobila zgolj šest mandatov, medtem ko so pred volitvami računali na precej več. Niti predsednik stranke Anže Logar ni dobil dovolj glasov za izvolitev v parlament.

Podobno se je zgodilo ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon, nekdanji predsednici Socialnih demokratov, ki je po številu zbranih glasov ostala zunaj parlamentarnih klopi – prav tako zdaj že nekdanja poslanca Mojca Šetinc Pašek in Jonas Žnidaršič. Lani je v vrste SD prestopil Matej Tašner Vatovec, nekdanji vidni član Levice, ki volivk in volivcev očitno tudi ni prepričal.

Med poraženci tokratnih parlamentarnih volitev je tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki ni prišel do mandata na skupni listi Levice in Vesne, prav tako preboj v parlament ni uspel predsednikoma stranke Vesna Urši Zgojnik in Urošu Macerlu.

Morda se bo po preštetih glasovnicah iz tujine in tistih, ki so bile oddane po pošti, kakšna karta še premešala, prav tako bo svojevrstna matematika imenovanje ministrskih imen. Podatki Državne volilne komisije kažejo, da je bilo doslej preštetih 99,85 odstotka glasov, volilna udeležba pa je bila 69,32-odstotna oziroma rahlo nižja kot pred štirimi leti.