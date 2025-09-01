  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Kar štiri zbiranja podpisov za referendume in zakone

    Iskanje podpore: Pobudniki za izrekanje o končanju življenja in nadomestilu za brezposelnost, plačevanju RTV prispevka, krivicah pri upokojitvi.
    Del sindikatov in drugih gibanj napoveduje, da si bodo prizadevali za referendum tudi o pokojninski zakonodaji, ki jo bo parlament obravnaval predvidoma prihodnji teden. Foto Blaž Samec
    Galerija
    Del sindikatov in drugih gibanj napoveduje, da si bodo prizadevali za referendum tudi o pokojninski zakonodaji, ki jo bo parlament obravnaval predvidoma prihodnji teden. Foto Blaž Samec
    Barbara Hočevar
    1. 9. 2025 | 16:40
    1. 9. 2025 | 17:04
    7:21
    V nadaljevanju preberite:

    Če boste v prihodnjih dneh imeli kak opravek na upravni enoti, utegnete naleteti na kako stojnico za zbiranje podpisov. Od danes pa do 5. oziroma 30. oktobra bodo namreč kar štirje pobudniki poskušali prepričati somišljenike, naj podprejo njihova prizadevanja, da se ne bi uveljavila zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in o urejanju trga dela oziroma za vložitev dveh zakonskih predlogov, in sicer, da se popravi krivica upokojenim od leta 2012 do 2022 in ukine RTV prispevek ter vzpostavi proračunsko financiranje zavoda.

    referendumzakonodajadržavni zbornadomestilozakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenjačezmejni delavcibrezposelnostzakon o urejanju trga delaMDDSZupokojenciRTV prispevek

    Kar štiri zbiranja podpisov za referendume in zakone

    Kar štiri zbiranja podpisov za referendume in zakone

