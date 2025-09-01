Kar štiri zbiranja podpisov za referendume in zakone

V nadaljevanju preberite:

Če boste v prihodnjih dneh imeli kak opravek na upravni enoti, utegnete naleteti na kako stojnico za zbiranje podpisov. Od danes pa do 5. oziroma 30. oktobra bodo namreč kar štirje pobudniki poskušali prepričati somišljenike, naj podprejo njihova prizadevanja, da se ne bi uveljavila zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in o urejanju trga dela oziroma za vložitev dveh zakonskih predlogov, in sicer, da se popravi krivica upokojenim od leta 2012 do 2022 in ukine RTV prispevek ter vzpostavi proračunsko financiranje zavoda.