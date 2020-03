FOTO:Karantena hrvaških delavcev udarec za Belo krajino

V metliški Beti dela zaradi ukrepov Hrvaške 30 odstotkov manj ljudi. FOTO: arhiv Beti

Sklep o karanteni

V šmarskem domu upokojencev dela sedem hrvaških delavk, vse pa delajo v negi in predstavljajo deset odstotkov tovrstnega kadra. Ob vseh samoizolacijah vsak delavec šteje, opozarja direktorica.

Na italijanski strani brez pregledov

Pred vstopom v Slovenijo na meji z Italijo merijo telesno temperaturo, na italijanski strani pregledov ni.

Veliko negotovosti v Avstriji

Ljubljana – Avstrija je opolnoči za omejitev širjenja koronavirusa zaprla 51 maloobmejnih prehodov s Slovenijo, slovenska vlada je odločila, da začasno neha obratovati še 27 maloobmejnih prehodov s Hrvaško. Še vedno velja ukrep o 14-dnevni samoizolaciji vseh, ki na Hrvaško pridejo iz Bele krajine in tudi Dolenjske. Izjema niso niti dnevni hrvaški migranti, ki se vozijo na delo v Slovenijo. Podjetja v Beli krajini in na Dolenjskem ukrep močno čutijo, težave imajo tudi v Obsotelju.»V šivalnici manjka 65 odstotkov šivilj, ki so iz sosednje države,« pravi, direktor podjetja Komet iz Metlike, kjer je 85 zaposlenih. Izpad v proizvodnji je zelo velik, po zvišanju minimalne plače nimajo denarja, da bi preživeli več tednov sedanjih razmer. »Če država podjetjem v Beli krajini ne bo pomagala in ukrepala, bomo morali zapreti vrata,« je dodal. V metliški Beti s 166 zaposlenimi imajo 51 dnevnih migrantov iz Hrvaške oziroma 30 odstotkov vseh zaposlenih. »Zdaj delajo le trije, ki so se odločili za bivanje v Sloveniji,« pravi direktorica. Imajo surovine in naročila, a si ne upajo sprejemati novih, ker zaradi pomanjkanja delavcev ne vedo, ali bodo roke lahko upoštevali. »Ta kriza bo velik udarec za nas,« pravi Čibejeva.V podjetju NBM Magovac iz Metlike je zaposlenih 30 ljudi, 17 je hrvaških državljanov in v karanteni. Delajo tudi za tujo avtomobilsko industrijo, pravi direktorica: »Smo strateški partner, a zdaj zaradi odsotnosti komaj izpolnjujemo obveznosti.«Čeprav ukrep 14-dnevne karantene za območje Kozjanskega in Obsotelja ne velja, ga je ob prestopu meje dobila ena od delavk Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Tam dela sedem zaposlenih iz Hrvaške, je pojasnila direktorica: »Vse delajo v negi in predstavljajo deset odstotkov takega kadra pri nas. Zdaj ko je veliko ljudi v samoizolaciji, se vsak človek pozna. Tri delavke so se bile pripravljene preseliti v Slovenijo za ta čas.«O začasni selitvi delavcev so razmišljali tudi v Steklarni Rogaška, kjer dela kar 170 delavcev iz Hrvaške. Lastnik Fiskars Group pa se je s sindikatom in svetom delavcev včeraj odločil, da do 31. marca obseg poslovanja zmanjšajo na minimum. Ker se talilna peč ne more ustaviti brez dolgoročnih posledic, bodo ohranili njeno vzdrževanje. Predstavnica za odnose z javnostmije dejala, da težava z mejo ostaja: »Če bodo spremembe, upam, da nas bodo prej obvestili. Mnogi naši hrvaški sodelavci namreč opravljajo ključne naloge vzdrževanja peči, gre za zelo zahtevno delo, ki ga ne zna in ne zmore vsak.«V pekarni Čok na Opčinah pri Trstu delajo trije peki, ki se vsak dan vozijo iz Slovenije, imajo potrdilo o zaposlitvi in nimajo težav na meji. »Prevozniki vozijo normalno, proizvodna podjetja tudi večinoma še naprej delajo, veliki sistemi, kot je ladjedelnica Fincantieri v Tržiču, ki ima veliko slovenskih in hrvaških podizvajalcev, pa proizvodnjo zaustavljajo,« praviiz Slovenskega deželno-gospodarskega združenja. Zapirajo zaradi varnosti delavcev in težav pri dobavi proizvodnih delov. Šik poudarja, da na goriškem in tržaškem območju dela tudi veliko slovenskih zdravstvenih delavcev in tudi nezanemarljivo število tistih, ki delajo na črno – bodisi kot pomoč pri čiščenju ali oskrbi starejših.»Tisti, ki prestopijo mejo zaradi vsakdanjega dela, nimajo težav. Ob vstopu v Slovenijo jim le izmerijo temperaturo, medtem ko na italijanski strani pregledov sploh ni. Nekoliko več težav je, če gre za obrtnika, ki nabavlja material za svoje delo, a tudi v teh primerih zadeve rešujemo sproti,« je razmere opisal slovenski generalni konzul v TrstuSlovenci, ki delajo na avstrijskem Koroškem, imajo posebne dovolilnice za prehod meje, ki pa jih naši sogovorniki do zdaj še niso potrebovali. Slovenjgradčanu, ki dela v proizvodnji betonskih izdelkov za gradbeništvo, so včeraj sporočili, naj ostane doma, ker bodo proizvodnjo ustavili: »Nisem zaskrbljen, saj sem prepričan, da bo podjetje spoštovalo zakonodajo.« V težjem položaju so po njegovih besedah tisti delavci, ki v Avstriji nimajo sklenjenega delovnega razmerja za nedoločen čas in so delo našli s pomočjo agencij: »Številne so menda že napotili na zavod.«Zaposleni v avtomobilski proizvodnji za zdaj še hodijo v službo, medtem ko delavci iz režije že ves teden delajo od doma, pravi sogovornik: »Čeprav nam delodajalec še ni ponujal sporazumnih odpovedi, so nas avstrijski sindikalisti že opozorili, naj ničesar ne podpisujemo, če pa že, naj se prepričamo, da v sporazumni odpovedi piše, da se bomo po koncu epidemije lahko vrnili na delo.« Najhujše so razmere v gostinstvu in turizmu, kjer ostajajo doma vsi: »Najprej so rekli, da me bodo dali na zavod, nato da naj še malo počakam in da bom najbrž ostala. Razmere so zelo negotove.«