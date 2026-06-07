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    Slovenija

    Večkilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji

    Ob koncu počitnic v delih Nemčije na cestah prihaja do zastojev. Ob lepem vremenu je promet dodatno povečan v smeri turističnih in izletniških točk.
    FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    FOTO: Blaž Samec
    STA
    7. 6. 2026 | 11:42
    7. 6. 2026 | 11:42
    1:30
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    Ob koncu počitnic v delih Nemčije na cestah prihaja do zastojev. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg že 4,5 kilometra, predor občasno zapirajo. Krajši zastoj je tudi pred Postojno v smeri Ljubljane, poroča prometno informacijski center za državne ceste.

    Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti pri razcepu Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Celju.

    Ob lepem vremenu je promet dodatno povečan v smeri turističnih in izletniških točk. O zastojih tako prometno informacijski center poroča tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper ter Lesce-Bled.

    24-letnik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonsko ograjo

    Nekaj po 3. uri je 24-letni voznik osebnega avtomobila v Mariboru zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno izven vozišča, kjer je trčil betonsko ograjo. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je voznik utrpel hude telesne poškodbe.

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    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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    Magazin

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