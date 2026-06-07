Večkilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji

Ob koncu počitnic v delih Nemčije na cestah prihaja do zastojev. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg že 4,5 kilometra, predor občasno zapirajo. Krajši zastoj je tudi pred Postojno v smeri Ljubljane, poroča prometno informacijski center za državne ceste.

Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti pri razcepu Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Celju.

Ob lepem vremenu je promet dodatno povečan v smeri turističnih in izletniških točk. O zastojih tako prometno informacijski center poroča tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper ter Lesce-Bled.