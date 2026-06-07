Večkilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji

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Ob koncu počitnic v delih Nemčije na cestah prihaja do zastojev. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg že 4,5 kilometra, predor občasno zapirajo. Krajši zastoj je tudi pred Postojno v smeri Ljubljane, poroča prometno informacijski center za državne ceste.
Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti pri razcepu Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Celju.
Ob lepem vremenu je promet dodatno povečan v smeri turističnih in izletniških točk. O zastojih tako prometno informacijski center poroča tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper ter Lesce-Bled.
24-letnik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonsko ograjo
Nekaj po 3. uri je 24-letni voznik osebnega avtomobila v Mariboru zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno izven vozišča, kjer je trčil betonsko ograjo. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je voznik utrpel hude telesne poškodbe.
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