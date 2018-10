FOTO:Kardiolog Marko Noč: Slab spanec je hujši od kriminalističnih preiskav

Nacionalni preiskovalni urad je preiskavo v zvezi z žilnimi opornicami začel že novembra 2013. FOTO: Tadej Regent/Delo

Osumljenih deset fizičnih oseb

Komisija naredila več kot NPU

Poslanka SDS Jelka Godec je vodila preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v zdravstvu, ki je opravila veliko delo. FOTO: Barbara Žejavac

Ljubljana – Ko je že vse kazalo, da bo preiskava v zvezi s preplačevanjem žilnih opornic zamrla, so kriminalisti udarili na petih območjih po Sloveniji. Poročilo parlamentarne komisije za odkrivanje zlorab v javnem zdravstvu je bilo očitno spodbudno za začetek novih akcij.Zdravniku, zaslužnemu za razkritje preplačil opornic in posledično drastično znižanje cen, se preiskave ne zdijo toliko pomembne, kot bi morala biti pomembna vzpostavitev ustreznega javnega naročanja, ki bi preprečila anomalije: »Ministrstvo za zdravje bi moralo na podlagi povprečnih cen v EU določiti referenčne cene za posamezne izdelke. Te cene bi se morale uporabljati kot izhodišče.« Noč bo verjel le tisti vladi, ki bo začela razmere urejati v tej smeri. O vseh svojih kolegih, ki so se morda okoristili na sporen način, pa meni, da je najhujša stvar, ker to vedo sami pri sebi in nimajo mirnega spanca: »Menim, da je to huje od preiskav.«Nacionalni preiskovalni urad je preiskavo v zvezi z žilnimi opornicami začel že novembra 2013. Kriminalisti so tedaj ugotavljali odstopanja pri nabavi, sumov kaznivih dejanj pa niso mogli potrditi, zato so leta 2015 delo ustavili. Včeraj je preiskava dobila nov zagon.»Nekaj se premika. Dokazno gradivo 'moje' preiskovalne komisije v DZ in vmesno ter končno poročilo komisije so dovolj dobra podlaga za preiskavo ne le v UKC MB, UKC LJ, ampak tudi pri dobaviteljih,« je novico o kriminalistih na terenu po twitterju komentirala, poslanka SDS.Ena od osumljenih oseb je v imenu dveh ljubljanskih gospodarskih družb, ki sta v obdobju od 2008 do 2016 dobavljali medicinski material trem bolnišnicam, več zdravnikom in enemu vodji nabave kot protiuslugo za pridobitev in ohranitev posla dobave žilnih opornic dala različna nedovoljena darila v obliki plačil stroškov potovanj, avtorskih honorarjev, donacij in gotovine. Premoženjska korist, ki naj bi si jo osumljeni pridobili, znaša najmanj 100.000 evrov. Parlamentarna preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v zdravstvu je ugotovila, da je bilo oškodovanje menda veliko večje: »Zgolj Mark Medical je prekoračil javni razpis za več kot dva milijona evrov, tako da je ocena o 100.000 evrih nezakonito pridobljenega premoženja, milo rečeno, smešna,« je dejala Godčeva.Predkazenski postopek proti desetim fizičnim in dvema pravnima osebama usmerja specializirano državno tožilstvo (SDT). Slednjega vodi, čigar bratje bil prav tako del dobaviteljske mreže v zdravstvu.Poslanka SDS je povedala še, da današnje preiskave kažejo, da je bila ustanovitev preiskovalne komisije pravilna, čeprav so jim nekateri ves čas očitali, da se »gremo lov na čarovnice«. »Delo preiskovalne komisije je bilo kakovostno, opravljenega je bilo ogromno. Včasih rečem, da smo naredili več kakor NPU,« je dodala. Komisija, ki je delo začela maja 2016, je v končnem poročilu aprila 2018 podala sum, da so odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor oškodovali javna sredstva, delovali nezakonito, nepregledno in negospodarno, med dobavitelji so menda bili kartelni dogovori in dajale so se podkupnine.NPU so naznanili več sumov kaznivih dejanj, ki so se nanašala na, nekdanjega vodjo nabave v ljubljanskem UKC,, nekdanjega vodjo katetrskega laboratorija v UKC Ljubljana,, sedanjega vodjo katetrskega laboratorija,, nekdanjega predstojnika kardiologije v UKC Maribor,, predstojnika kardiološkega oddelka celjske bolnišnice,, nekdanjega generalnega direktorja UKC Ljubljana, in, nekdanjega direktorja UKC Maribor. Predlagali so še, da se raziščejo še sumi kaznivih dejanj odgovornih in nekdanjih odgovornih pri sedmih dobaviteljskih podjetjih: Vasc-Med, Animus, Bormia, Kastor M. D., Salus, KB 1909 in Mark Medical. Zadnji je imel ob izbruhu afere leta 2013 74-odstotni delež na trgu žilnih opornic. Ljubljanskemu kliničnemu centru jih je prodajal 500 evrov dražje (za kos) kot kasneje poljski konkurent.Žilne opornice so drago preplačevali tudi v Splošni bolnišnici Celje (SBC). Po neuradnih podatkih so tam včeraj menda preiskovali kardiologa Dragana Kovačića. Na naš klic se ni odzval. V mariborskem UKC so preiskovali štiri zaposlene na oddelku za kardiologijo in angiologijo, med njimi Vojka Kaniča, v ljubljanskem UKC pa štiri zdravnike, od tega dva, ki nista več zaposlena pri njih. Po naših informacijah sta med osumljenci tudi omenjena Darko Zorman in Matjaž Bunc, pri pravnih osebah pa podjetji (oba v lasti Mirka Gašparića) in nekdaj tam vodilna Irma Košutar Gašparić.Poslanka Godčeva upa, da se ne bo zgodilo to, da na koncu iz vsega tega viharja ne bo nič.