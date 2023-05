Karel III., »velik ljubitelj ameriškega dramatika Shakespeara«

Iz koalicije so v teh dneh sporočili, da bodo v državnem zboru sprožili postopek razrešitve devetih članov programskega sveta javnega zavoda RTV Slovenija. Predlog je po besedah Alija Žerdina nekoliko kontroverzen, ker hkrati poteka odločanje o noveli zakona o RTV Slovenija na ustavnem sodišču.

Janez Markeš je napoved koalicije ocenil kot potezo, ki jo je javnost pričakovala, da se bo zgodila že pred enim letom, vendar se ni. »Koalicija je očitno čakala na kolikor toliko utemeljen razlog, da to lahko stori, je ocenil Markeš. Ta razlog se je pojavil z dokončno odločitvijo ustavnega sodišča, da je bil direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough imenovan nezakonito. »Gre za politično dejanje, ki je smiselno, ker gre za politično, ne pravno igro,« meni Markeš.

Žerdina skrbi profesionalizem na televiziji Slovenija. Ob prenosu kronanja britanskega kralja Karla III. je v prvem televizijskem dnevniku slišal, da je Karl »velik ljubitelj ameriškega dramatika Shakespeara«. Šlo je za prispevek, ki je bil posnet, verjetno pripravljen že dlje, in vendar se je največji dramatik vseh časov iz Velike Britanije preselil v ZDA, je bil ciničen Žerdin.

»Problem naše največje javne televizije je večplasten,« je vrženo rokavico za novo podtemo pobral Markeš. »Profesionalna shema je popolnoma padla. Lahko rečemo, da je bila desetletja deloma pod prikritim vplivom politike, kar priznavajo sami novinarji in tudi politiki, ampak se je pazilo, da politični ekscesi niso šli čez vsako mero dobrega okusa. Zdaj ni več tako,« je dejal Markeš.

Druga raven je širši pogled v stanje demokracije v Sloveniji, je nadaljeval. RTV Slovenija je po njegovem postala talec stranke SDS in začela po načelih propagandnega stroja vplivati na delovanje politike, ki je zdaj opozicijska, prej pa je bila vladna. To stanje prepoznajo in obsojajo vsi kvalificirani opazovalci doma in po svetu, vendar se nič ne zgodi zaradi argumentacije ustavnega sodišča.

»S prostim očesom je videti, da je RTV Slovenija pristranska in naklonjena SDS,« je poudaril Markeš, ki se čudi, da je javnost tako »kultivirano mirna« že eno leto, ob tem pa so novinarji v stiski, povedo, pod kakšnim pritiskom so, kako se jih odpušča, izsiljuje, kako se nesposobneže postavlja na vodilne položaje. Zato se, tako Markeš, tudi dogajajo shakespearovske napake, ki jih mrgoli.

Kljub temu, da bi bila lahko poteza koalicije – menjava članov programskega sveta – ustavno mejna, je politično verjetno pravilna, se Markeš vrne na izhodiščno vprašanje Žerdina in poudari, da se »politično izigravanje lahko ustavlja samo s političnim izigravanjem«. Ob tem pa politični manever ne sme biti namenjen temu, da se zdajšnja koalicija postavi na položaj sedanje opozicije in si pridobi prednost na javni televiziji. »Uveljaviti se mora tisti zakon, ki je bil tudi referendumsko potrjen, to pa je, da se politika umika iz nacionalne televizije in jo prepušča civilni družbi in profesionalni shemi.«