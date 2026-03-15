Karel Lipnik o soočenju: Tukaj so vsi nekaj skrivali (VIDEO)

V posebni epizodi podkasta moč politike Delova komentatorja Barbara Hočevar in Karel Lipnik analizirata Delovo predvolilno soočenje, v katerem so sodelovali trije predstavniki koalicije (Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda, Luka Mesec iz Levice, Jernej Štromajer iz Socialnih demokratov), predstavnik opozicije (Janez Cigler Kralj iz Nove Slovenije in predstavnika zunajparlamentarnih strank Demokrati (Senko Pličanič) in Prerod (Vladimir Prebilič).

Pri zdravstvu, ki je osrednja tema volitev, so predstavniki strank ponovili svoja stališča, ki jih poslušamo ne samo zadnjih 14 dni, ampak že več mesecev, ugotavlja Barbara Hočevar. Karla Lipnika moti, da se pri razpravah o razmejitvi javnega in zasebnega zdravstva nihče ne vpraša, kako bi ob danih omejitvah najbolje poskrbeli za paciente.

Na področju gospodarstva se stranke večinoma strinjajo, da je treba razbremeniti delo, bistvene razlike pa nastajajo, kako in če sploh obremeniti premoženje in kapital, da bi javna blagajna ostala znotraj fiskalnih kriterijev.

»Tukaj so vsi nekaj skrivali,« meni Lipnik. Predstavniki koalicije so zagovarjali, da je gospodarstvo zdravo, NSi in tudi Demokrati, ki napovedujejo znižanje davkov, pa ne povedo, da imamo triodstotni primanjkljaj ob polni zaposlenosti, in da, če hočemo znižati davke ob nekoliko poslabšanih gospodarskih razmerah, bo treba nekje porezati.

Predstavniki strank so komentirali tudi nedavne objave prisluhov vidnim posameznikom, ki so tako ali drugače povezani s strankami vladajoče koalicije, ki so v predvolilni kampanji na stežaj odprli vrata temi korupcije.

To temo je zelo pograbil predsednik Preroda Vladimir Prebilič. Barbara Hočevar si ne upa napovedati, da je ta tema lahko rešilna bilka za njegovo stranko v zadnjem tednu kampanje, Karel Lipnik pa meni, da bi jo lahko obrnil sebi v prid.