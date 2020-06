FOTO:Kariera v industriji je mamljiva alternativa

Pravi, da je njena dosedanja akademska pot potekala naravno in spontano. Ne spomni se, da bi se za znanost zavestno odločila, preprosto je sledila lastnim zanimanjem, poklic znanstvenika se ji je vedno zdel neverjetno zanimiv – z vsemi plusi in minusi, ki jih prinaša. Petra Sušjan, diplomantka ljubljanske biotehniške fakultete in ena od treh letošnjih štipendistk programa L’Oréal – UNESCO »Za ženske v znanosti 2020«, je zanimiva tudi zato, ker veselje do znanosti širi med mlajše generacije.Čeprav so v Sloveniji v študijskem letu 2018/19 na doktorskem študiju ženske prevladovale, jih je na naravoslovnih področjih, še ...