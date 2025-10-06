  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Karigador: KPK vidi konflikt interesov pri Golobovem ravnanju

    Menijo, da se je Golob v tem znašel z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v sveta dveh bolnišnic.
    Golob je na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik
    Golob je na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    6. 10. 2025 | 15:51
    6. 10. 2025 | 17:30
    8:01
    KPK je izdala osnutek ugotovitev v zadevi Karigador. Kot je za STA povedal odvetnik Stojan Zdolšek, komisija premierju Robertu Golobu očita, da se je »znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov.« Menijo, da se je Golob v tem znašel z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v sveta dveh bolnišnic.

    Golob o aferi Karigador: Glede na rompompom nisem pričakoval drugačne odločitve

    Golob je na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot je takrat poročal POP TV, je Golob s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča.

    »Mislim, da njun osebni odnos ni take narave, da bi lahko kakorkoli vplival na objektivnost in transparentnost imenovanja članov zavodov obeh bolnišnic,« je danes poudaril Zdolšek.

    Zdolšek je danes poudaril, da zasebni odnos Goloba in Subotiča ni takšne vrste, da bi lahko kakorkoli omajal nepristranskost ali preglednost pri imenovanju članov svetov obeh bolnišnic. FOTO: Zaplatil Igor
    Zdolšek je danes poudaril, da zasebni odnos Goloba in Subotiča ni takšne vrste, da bi lahko kakorkoli omajal nepristranskost ali preglednost pri imenovanju članov svetov obeh bolnišnic. FOTO: Zaplatil Igor

    Dodal je, da je ta postopek potekal prek javnega razpisa. Poleg tega premier ni sodeloval pri predlaganju kandidatov oziroma list kandidatov, o katerih so potem glasovali na vladi. Zdolšek je še navedel, da je bil Subotič že pred tem imenovanjem v svetu zavoda bolnišnice Celje. »Tudi, če premier ne bi glasoval, bi bil rezultat identičen,« je povedal.

    Nataša Avšič Bogovič: Golob ima podporo Svobode, institucijam zaupamo

    Namestnica predsednika KPK: Zakon je jasen

    Namestnica predsednika KPK Tina Divjak v današnji izjavi za javnost vsebine osnutka ni komentirala. Je pa na načelni ravni pojasnila, da gre pri nasprotju interesov za to, da oseba z nekim uradnim dejanjem, na primer z glasovanjem, sebi ali komu od bližnjih, od ljudi, s katerimi ima osebne, poslovne ali politične stike, pridobi neko premoženjsko ali nepremoženjsko korist. To so tako imenovane okoliščine nasprotja interesov.

    Po njenih besedah je zakon glede nasprotja interesov jasen – vedno, ko je oseba v položaju, ko bi lahko zasebni interes prevladal, bi se morala izločiti, ne glede na to, kakšen je končen rezultat glasovanja.

    Pri nasprotju interesov lahko komisija sicer vodi dva različna postopka – možen je prekrškovni postopek z izdajo glob, drugi pa ugotovitveni postopek, kjer KPK izda ugotovitve. »Te ugotovitve same po sebi nimajo neposredne sankcije, je pa seveda odvisno od integritete obravnavane osebe oziroma od kršitelja, da ustrezno reagira na ugotovljeno kršitev oziroma od javnosti, ki lahko v teh primerih izrazi svoja pričakovanja do pravilnega ravnanja,« je dejala Divjak. Kaj bo KPK storila, še ni mogla napovedati.

    Tožilstvo proti Golobu vložilo zahtevo za sodno preiskavo

    KPK zavrnil Zdolška

    Zdolška moti, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) postopek uvedla na podlagi fotografij dopisovanja posameznikov. Po oceni Zdolška gre za kršitev 37. člena ustave, ki jamči varstvo tajnosti pisem in drugih občil. Določa tudi, da lahko samo zakon predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstva in nedotakljivost človekove zasebnosti. To je mogoče, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.

    Zdolšek je od KPK zahteval, da se dopisovanja izločijo iz primera, prav tako je zahteval izločitev članov senata. KPK je omenjeno zavrnil, je povedal.

    Slednje je danes v izjavi za medije potrdila tudi Divjak. Kot je pojasnila, sicer zakon o upravnem postopku v nasprotju z zakonom o kazenskem postopku nima členov o izločitvi dokazov ali pa o nezakonitih dokazih, ima samo člen o presoji vrednosti dokazov. »Zato mi ne moremo postopati tako kot sodišče, ki neposredno s sklepom zavrne predlagano izločitev in se potem lahko recimo obdolženec na to pritoži,« je ponazorila. KPK je torej v osnutku zgolj navedla, da se ne strinja z navedbami o nezakonito pridobljenih dokazih in nanizala razloge za to.

    To bodo ponovili tudi v končnih ugotovitvah, če bo do njih prišlo. Končne ugotovitve lahko nato Golob izpodbija upravnem sodišču, v tem primeru pa bo »na sodišču, da poda končno odločitev«, je nadaljnje postopke navedla Divjak.

    Zdolšek je za STA napovedal tudi, da bo na osnutek ugotovitev v primeru Karigador odgovoril v sedmih delovnih dneh.

    Tatjana Bobnar po izjavi Roberta Goloba: Danes je bilo izrečenih cel kup laži

    Golob: Ne morem komentirati nečesa, česar nisem videl

    Na KPK so danes potrdili tudi poročanje N1, da so sprejeli in danes odpremili tudi drugi osnutek ugotovitev v zadevi Bobnar. Odvetnik Zdolšek je povedal, da ga še ni prejel. Gre za postopek, ki ga komisija zoper Goloba vodi zaradi očitkov nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenih pritiskih na policijo.

    Zdolšek je pri tem dejal, da so se glede prvega osnutka v tej zadevi že izjasnili, pri čemer so opozorili na kršitve postopka, temeljnih pravic, dejansko stanje in materialno stanje. KPK ni zavrnila njihovih pojasnil, ampak je ponovno odprla postopek, saj je začela s posameznimi preiskovalnimi dejanji.

    Divjak je v današnji izjavi potrdila, da so »v določenem delu sledili navedbam obravnavane osebe oziroma pooblaščenca, izvedli neke dodatne dokaze« in zato izdali še drugi osnutek, kot veleva postopek v vseh primerih, ko se izvedejo nova dejstva, novi dokazi. Obravnavana oseba ima tudi ob drugem osnutku znova pravico do izjasnitve.

    Predsednik vlade Robert Golob je ob robu seje DZ medijem v zvezi z osnutkom ugotovitev KPK danes dejal, da »ne more komentirati nečesa, česar ni videl«. Seznanjen je, da gre za zadevo Karigador, »kar je nekaj popolnoma drugačnega od zadeve Bobnar«. Medije je v zvezi s pojasnili preusmeril k odvetniku in dodal, da bo sam zadevo komentiral, ko se bo s primerom podrobno seznanil.

    V opoziciji pričakujejo odstop, v Levici pojasnila

    V opoziciji pričakujejo, da se bo Golob držal predvolilne obljube, da bo odstopil, če bo KPK ugotovila, da je kršil integriteto. Tako so se odzvali na osnutka ugotovitev KPK v zadevah Karigador in Bobnar. V Levici pa pričakujejo, da bo premier zadeve pojasnil, v primeru pravnomočnosti pa »mora vsak funkcionar prevzeti odgovornost«.

    »Potrjuje se pravilo, da nobeno kosilo ni zastonj,« je glede zadeve Karigador dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. Ta »prijateljska naveza« je bila po njeni oceni kratkega veka in uporabljena za to, da je nekdo pridobil vpliv.

    »Sama sem bila ves čas prepričana in vsak dan vladanja Roberta Goloba vse bolj, da se je dejansko spozabil in posegel tja, kamor ne bi smel, torej v kadrovanje v policiji,« je povedala. Meni, da je zelo nevarno, če tak način delovanja najvišjega politika ne bo ostal kaznovan.

    Glede na Golobovo izjavo pred preteklimi volitvami, da bi kot premier odstopil, če bi KPK pri njem ugotovil kršenje integritete, pa bomo po besedah Čadonič Špelič »zdaj videli, koliko je mož beseda«.

    V SDS zadeve niso želeli komentirati. Je pa predsednik SDS Janez Janša na X delil posnetek zgoraj omenjene Golobove predvolilne zaveze in pripisal: »Da vidimo sedaj junaka.«

    Več iz teme

    Karigador Robert Golob Tomaž Subotič

