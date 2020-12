Karl Erjavec: Če želimo novo vlado, potrebujemo podporo stranke SMC

Izvršni odbor SAB podprl Erjavca



​Iz Stranke Alenke Bratušek ( SAB ) so sporočili, da je izvršni odbor stranke sprejel sklep, s katerim soglaša s predlogom stranke Desus in podpira Karla Erjavca za mandatarja ob vložitvi konstruktivne nezaupnice.

Če bodo pogovori s SMC uspešni, bodo takoj vložili konstruktivno nezaupnico, v nasprotnem primeru pa se bodo znotraj KUL odločili, kakšne korake bodo naredili naprej. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prvak Desus, ki naj bi bil kandidat za mandatarja morebitne nove vlade, je po današnjem sestanku s strankami KUL dejal, da je »povsem razumljivo, da če želimo novo vlado, potrebujemo tudi podporo stranke SMC«. Zato so se danes dogovorili, da predstavnike SMC povabijo na pogovore o tem, kako vidijo prihodnost Slovenije.»Mi razumemo, da je to stranka, ki ne deli takšnih vrednot, ki jih ima aktualna vlada, ko gre za vladavino prava in kršitev ustavnih načel, gre za liberalno stranko in pričakujem v tem tednu, da bodo pripravljeni tudi na pogovor o tem, kakšne so možnosti, da ustavijo to denormalizacijo te države,« je dejal Erjavec. Zato da bi lahko bila koalicija ustavnega loka (KUL) uspešna, potrebuje »še nekaj glasov in še nekaj podpore«, je priznal Erjavec, a je prepričan, da to podporo lahko pridobijo. »Ko bo, bomo pa tudi vložili konstruktivno nezaupnico,« je dejal.Erjavec je sicer še pred dnevi napovedal, da bodo konstruktivno nezaupnico vložili do konca tega leta, »vendar glede na to, da tukaj ne gre za avanturo, ampak dejansko želimo, da se oblikuje vlada, ki bo spoštovala ustavna načela, svobodo medijev, ki bo zopet vrnila Slovenijo tja, kamor sodi, ko govorimo o njenem mednarodnem pravnem položaju, smo se danes dogovorili tudi v KUL, da povabimo predstavnike SMC na pogovore o tem, kako vidijo prihodnost Slovenije«, je dejal.Ob tem je zagotovil, da želi nova vlada, če bo dobila in imela podporo, »na vsak način zaključiti in dokončati mandat«. »Mislim, da je to pomembno za vse poslance, pomembno pa je tudi za Slovenijo. Nenazadnje imamo tu spopad z epidemijo covida-19 in ga želimo dobiti,« je dejal Erjavec. Glede tega je povedal, da so prepričani, da če bi se naslonili na stroko, bi bile številke za Slovenijo ugodnejše.»Druga zadeva, ki je pa izjemnega pomena, je pa tudi predsedovanje Slovenije EU,« je spomnil Erjavec. Kar se tiče ostalih stvari, »je pa to seveda predmet dogovora, mi imamo koalicijsko pogodbo v bistvu že pripravljeno, imamo pa odprto eno poglavje, kjer bi tudi SMC povedala, kaj je tisto, kar želijo, da se še postori do konca mandata,« je napovedal Erjavec in zavrnil navedbe, da je oblikovanje nove vlade odvisno od tega, kako se bodo izšli postopki zoper predsednika SMC in gospodarskega ministra, ki je v preiskavah zaradi domnevno spornih nabav zaščitne opreme.Če bodo torej pogovori s SMC uspešni, bodo takoj vložili konstruktivno nezaupnico, v nasprotnem primeru pa se bodo znotraj KUL odločili, kakšne korake bodo naredili naprej. V SMC se za zdaj na Erjavčeve današnje izjave še niso odzvali. Erjavec je ob tem še izrazil prepričanje, da bodo štirje poslanci Desus sledili sklepom organov stranke, medtem ko bo poslanec, ki ni več član stranke, ravnal po svoji vesti. Štirje poslanci Desus sicer od odločitve sveta stranke za izstop iz koalicije molčijo.Na terenu pa je po Erjavčevih besedah prišlo do prečiščenja stranke, saj so odšli predvsem nekateri podporniki prejšnje predsednice, sicer pa je »veliko olajšanje in zadovoljstvo na terenu, da nismo več del te vlade«, je še dejal. Glede domnevnih pritiskov na posamezne poslance pa je Erjavec dejal, da v politiki v zadnjem času vsi doživljajo takšne in drugačne pritiske. »Tudi sam vsak dan prejemam različne grožnje, ampak tega se mora človek navaditi. Če je v kuhinji prevroče, pač ne greš v kuhinjo in tako je v politiki,« je bil slikovit. Padec podpore v javnomnenjskih anketah pa je komentiral z navedbami, da nanje nič ne da.