Za vrh znova tudi Karl Erjavec

Aleksandra Pivec je na včerajšnji seji DZ odstopila s funkcije ministrice za kmetijstvo. FOTO: Jure Eržen/Delo

Ljubljana – »Mi si želimo, da vsi tisti, ki so v stranki, v njej tudi ostanejo in ji pomagajo, da se konsolidira,« je po napovedih izstopov, ki naj bi sledili nekdanji predsednici, dejal vodja poslanske skupine, ki si od novega predsednika stranke, ki bo zadolžen za konsolidacijo stranke, želi predvsem izkušnje z vodenjem. To bi prav lahko bil tudi nekdanji predsednik, ki so ga v stranki danes pričakovano evidentirali kot kandidata. V kandidaturo je tudi že privolil.Kot je pojasnila, so v gorenjski pokrajinski organizaciji na današnji seji od 13 članov podporo Karlu Erjavcu izrazili vsi razen enega. »Imel je tudi kar dolg govor, predstavil je svoj program in moram priznati, da je dobil kar nekaj aplavzov,« je povedala nekdanja ministrica, ki je ob tem dodala, da so ga morali v to kar nekaj časa prepričevati, a je po njeno edini možen kandidat, ki lahko stranko spet pripelje v parlament, h koreninam in uresničevanju strankinega programa. Med drugim je naštela povračilo zaostanka pri usklajevanju pokojnin, ureditev dolgotrajne oskrbe, gradnjo domov za starejše občane, preprečitev privatizacije zdravstva in pa možnosti, da bi ustanovitev demografskega sklada vodila v privatizacijo državnega premoženja.Začasni zastopnik strankeje po odstopu Aleksandre Pivec z mesta ministrice za kmetijstvo in izstopu iz Desusa ocenil, da je za stranko končano eno od težjih obdobij. Po njenem odhodu je sicer napovedala izstop še podpredsednica Desusa, ki je veljala za del njene ožje ekipe, a drastičnih odhodov kljub napovedanim razpravam na nekaterih občinski odborih sogovorniki v stranki vendarle ne pričakujejo.Rok za evidentiranje kandidatov, o katerih bodo odločali na kongresu 28. novembra, na katerem je kandidaturo sprva napovedovala tudi Pivčeva, se sicer izteče v soboto, a je možno kandidaturo s podporo najmanj tretjine prisotnih delegatov vložiti tudi še na samem kongresu.Tako začasni zastopnik stranke Tomaž Gantar kot vodja poslanske skupinesta si enotna, da prihod kateregakoli predsednika na čelo stranke še ne more prinesti odločitve, da stranka več ne bi bila del koalicije. »Odločitev o sodelovanju v koaliciji namreč ni v rokah samo enega človeka. Tema o izstopu bi se lahko odprla šele, če bi stvari potekale v napačno smer, denimo da se ne bi izvrševalo koalicijskega programa ali bi se sprejemale odločitve, ki niso v skladu z videnji Desusa. V tem trenutku razloga za odpiranje te teme ne vidim,« je komentiral Gantar.