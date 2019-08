FOTO:Karl Erjavec kupuje za več kot pet milijonov evrov obutve

5,3

milijona evro je vreden tokrat posel, ki ga je dobila Alpina

Igor B. Mekjavič z Instituta Jožef Stefan je vojaške škornje razvijal v obdobju 2004 do 2007 FOTO: Jože Suhadolnik

Med Natovo vajo na Norveškem so imeli slovenski vojaki težave z obutvijo. FOTO: Arhiv Dela

Ministrstvo za obrambo je izvedlo postopek javnega naročila za nakup obutve. Največji del posla dobave škornjev in čevljev je tudi tokrat dobilo slovensko podjetje Aplina Žiri. Kot je razvidno iz dokumentacije, je bila ta gospodarska družba v določenih sklopih tudi edini ponudnik, ki se je odzval na razpis oziroma bo dobila glavnino posla.Alpina bo dobavila 12.850 parov obutve, v skupni vrednosti 5,3 milijona evrov. Sporazum o ceni, rokih in kraju dobave med obrambnim ministrom Karlom Erjavcem in direktorjem Alpine Gregorjem Krajncem je že podpisan, iz dokumentov pa je razvidno, da bo največji del posla predstavljala dobava nekaj več kot dvanajst tisoč parov škornjev iz različnega materiala in barv.Sporazum med drugim vsebuje tudi tako imenovano protikorupcijsko klavzulo, po kateri je posel ničen, če kdo v imenu ali na račun ministrstva ali Alpine ali pa predstavniku organa iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist. Od posla je mogoče odstopiti tudi, če bi Alpina postala insolventna ali če bi bila med drugim v prislini poravnavi ali stečaju, če bo z dobavo blaga zamudila več kot 30 dni in če svojih obveznosti ne bo izpolnila na dogovorjeni način.Nakup škornjev in čevljev je sicer razdeljen na šest sklopov, v katerih so navedene različne vrste obutve, ki jih kupuje obrambno ministrstvo. Iskanje pirotehničnih škornjev je bilo neuspešno, za posel nabave gumjaskih škornjev pa sta prišli dve ponudbi, izbrana pa je bilo podjetje FRANK-I-E trgovina iz Šepmetra pri Gorici. Del tega posla je vreden dobrih 27 tisoč evrov. Natikače za skoraj 44 tisočakov bo dobavilo kranjsko podjetje EUROCOM, ki se ukvarja s trgovino na debelo in drobno.Novembra lani smo sicer v Delu razkrili nezadovoljstvo nekaterih vojakov, ki so bili na Natovih vajah na Norveškem in jih je zeblo v noge, minister Erjavec pa je teda napovedal interno preiskavo glede kakovosti opreme.