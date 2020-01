Karl Erjavec napovedal umik iz javnega življenja

Sobotni kongres stranke Desus sta spremljali Delovi novinarki Suzana Kos in Barbara Eržen:



Erjavec poražen in napoveduje odstop kot minister, Pivčeva prepričljivo slavi

Aleksandra Pivec, nova predsednica Desus. FOTO: Leon Vidic/Delo

je za STA sporočil, da se ne umika le iz aktivne politike, temveč tudi iz javnega življenja. Po porazu na kongresu Desus ne vidi več razloga in potrebe, da bi bil še naprej obrambni minister oziroma član vlade. S premierjemse bo pogovoril o datumu odstopa.»Umikam se iz politike in bom podal tudi odstop s položaja ministra za obrambo. Bil sem od leta 2004 v vseh vladah do aktualne vlade, minister na različnih resorjih. Po odločitvi kongresa, da ne bom več vodil stranke Desus, ne vidim več razloga, da bi bil se naprej minister oziroma član vlade,« je pojasnil v pisni izjavi.Kot je nadaljeval, je bil kot predsednik stranke dolžan biti v vladi, tudi takrat, ko je imel poslanski mandat, če je želel kaj doseči za upokojence. »Zdaj te potrebe, da bi bil še naprej član vlade, ni več,« je navedel.Novemu vodstvu stranke DeSUS, na čelo katere so delegati v soboto izvolili ministrico Aleksandro Pivec , Erjavec želi uspešno nadaljevanje poti, ki jo je sam zastavil 20. maja 2005. Ob napovedi, da se ne umika le iz politike, temveč tudi iz javnega življenja, je povedal, da je in bo ostal član Desusa. Ker ne želi, da bi njegov odstop s funkcije ministra za obrambo povzročil nevšečnosti aktualni vladi, je napovedal, da se bo o odstopu pogovoril s premierjem Šarcem.