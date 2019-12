Karl Erjavec: Počivalškovih izjav ne bom komentiral

Ste prebrali končno poročilo gospodarskega ministrstva o domnevnih nepravilnostih v zadevi SRIPT? Tole je kar nora zgodba …

Boste premieru predlagali zamenjavo ministrice Aleksandre Pivec?

Po mojem mnenju se mora z njo pogovoriti predsednik vlade Marjan Šarec. Takšnega pogovora namreč – tudi zaradi januarskega kongresa Desusa – ne morem opraviti sam, saj bi to lahko vplivalo na samo kongresno dogajanje.

S premierom nista nič govorila o zadevi SRIPT?

Vedno znova poudarjam, da absolutno ni res, da je kadrovska komisija Desusa blokirala katerokoli kandidaturo. Kadrovska komisija je ugotovila, da vsi trije kandidati za predsednika stranke izpolnjujejo pogoje, da pa obstajajo pri preostalih dveh kandidatih okoliščine, ki so pomembne za delo v stranki – pri doktorju Borutu Stražišarju, da se je takrat, ko so se zbirale kandidature za predsednika stranke, šele včlanil v Desus, zato ga v stranki, razen občinskega odbora na Jesenicah, tako rekoč nihče ne pozna. Pri dr. Aleksandri Pivec pa je problem okoliščina njenega sodelovanja pri projektu. Če se ugotovi nezakonitost ali če bo protikorupcijska komisija (KPK) ugotovila nepravilnosti – Pivčeva sama je namreč priznala, da teh prihodkov ni prijavila KPK –, kaj to pomeni za nadaljnje vodenje stranke, če bi jo na kongresu podprli? Dejstvo je, da predsednik stranke ali član vlade ne more biti na tem položaju, če bi se izkazalo, da je ravnal nezakonito ali da je obstajalo kakšno koruptivno tveganje.



Glede na to, da se v medijih ves čas ponavlja, češ da Pivčevo predsednik vlade spodbuja pri kandidaturi za predsednico Desusa, sem v četrtek na štiri oči vprašal premiera, ali te informacije držijo. Zanikal jih je. Dejal je, da ima svojih težav v stranki dovolj in da se noče ukvarjati z našim kongresom.

Boste vztrajali pri svojem predlogu uskladitve pokojnin in ne boste podprli predloga interventnega zakona, ki predvideva nominalno uskladitev?

Ko smo vložili dopolnilo za enoodstotno uskladitev pokojnin, če bo gospodarska rast višja od 2,5 odstotka, je bilo na nas veliko pritiskov, naj ga umaknemo. Nato pa ga je koalicija posvojila. Medtem ko dopolnilo SAB, da bi vsi upokojenci dobili v nominalnem znesku 6,5 evra na mesec, ni bilo nikjer usklajeno. To je bila solo akcija in obžalujem, da je zlasti LMŠ, ki je stranka predsednika vlade, to podprla.

Predsednik vlade vam je včeraj prek javne izjave poslal opozorilo, da z vztrajanjem pri svojem ogrožate javne finance.

Jaz pa pošiljam opozorilo nazaj – če se ne bo spoštovalo tisto, kar se dogovorimo v koaliciji. Dogovorili smo se, da velja naše dopolnilo, ki izredno usklajuje pokojnine v primeru višje gospodarske rasti od 2,5 odstotka. Če je kdo preigral to zadevo, jo je LMŠ, ker ni dal vseh svojih glasov za naše dopolnilo. Zdi se mi absurdno, da zdaj vali krivdo na nas. SAB je v bistvu naredil državni udar oziroma ustavni udar.

Kakšno je torej stanje v koaliciji, kaotično?

Mislim, da je problem, ker tistega, kar se dogovorimo na koalicijskih sestankih, ne spoštuje in da sploh nastajajo takšne situacije. Moram reči, da ne razumem očitkov stranki Desus, saj smo se na koalicijskem usklajevanju glede našega dopolnila uskladili. Desus meni, da je naša rešitev pravična za upokojence, ki so različno vplačevali v pokojninsko blagajno.

Kako vidite ravnanje kolega Zdravka Počivalška, ki pravi, da se je pripravljen pogovarjati o drugi koaliciji, če kdo zruši aktualno vlado?

Tega ne morem komentirati. To je stališče druge stranke, njegovih izjav ne bom komentiral.

Vprašanje je, ali bi se v izogib predčasnim volitvam pogovarjali o drugačni koaliciji tudi vi?

V Desusu se o tem sploh ne pogovarjamo. Računamo, da bo šla ta vlada naprej, dokler bo pač šlo. Kaj bo pa potem, ni odvisno od nas. Desus je na terenu dobro organiziran in volitev se ne bojimo, saj tudi ko so okoliščine neprijazne, vedno pridemo v parlament.

Bi moral predsednik vlade sklicati svet za nacionalno varnost, kot je predlagal predsednik države?

Poročilo Knovsa o arbitraži in aktivnosti Mateja Tonina kažejo na politično zlorabo komisije, dela se škoda nacionalnim interesom, seja sveta za nacionalno varnost bi v tem trenutku bila samo še en medijski dogodek, zadev pa ne bi bistveno spremenila. Škoda je bila slovenskim nacionalnim interesom namreč že storjena.