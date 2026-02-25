Karl Erjavec toži RTVS

Stranka Karla Erjavca - Zaupanje je danes na upravno sodišče vložila tožbo proti Radioteleviziji Slovenija (RTVS) s predlogom za izdajo začasne odredbe, ki bi jim omogočila sodelovanje na televizijskih soočenjih. Zavodu očitajo protipravno omejitev sodelovanja na televizijskih predvolilnih soočenjih.

RTVS je namreč stranki Zaupanje onemogočila sodelovanje na predvolilnih soočenjih, saj se do določenega roka 12. februarja niso prijavili nanje. V stranki Zaupanje pa menijo, da je postavljeni rok nezakonit, saj je v nasprotju z določbo zakona o volilni in referendumski kampanji, ki določa, da se volilna kampanja začne šele 30 dni pred dnevom glasovanja. RTVS je rok za prijavo torej določila izven tega obdobja, so navedli.

Obenem takšna ureditev po njihovih opozorilih »politične subjekte sili, da se na soočenja prijavijo še pred vložitvijo kandidatnih list, katerih skrajni rok je bil določen za 19. februar do 24. ure, torej še preden bi lahko vedeli, ali izpolnjujejo pogoje za nastop na volitvah in posledično tudi na soočenjih«.

V stranki Zaupanje sicer menijo, da bi bili upravičeni celo do sodelovanja na soočenjih parlamentarnih strank, saj na njihovi listi kandidira tudi poslanec Dejan Kaloh. Kaloh je sicer predsednik stranke Suvereni, ki pa na volitvah kot stranka ne nastopa, pač pa bo nekaj njihovih članov kandidiralo na listi Zaupanja.

STA odziv RTVS še čaka.