Karl Erjavec za vse vlade in stranke

59 let je Karl Erjavec dopolnil danes



1985 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani



1990 je nastopil prvo politično funkcijo; na kranjski občini je član izvršnega sveta in sekretar za občo upravo



2001 je bil prvič imenovan na funkcijo državnega sekretarja za pravosodno upravo na ministrstvu za pravosodje



2004 je za Desus kandidiral v kranjskem volilnem okraju in zbral le 321 glasov



2004 je bil prvič imenovan na položaj ministra, prevzel je obrambni resor



4585 dni je Karl Erjavec že v vladi

Da je interpelacija neutemeljena in brez pravne podlage, jekomentiral že pred njeno vložitvijo in pri tem vztraja še danes.A »teflonskemu« ministru se že dolgo ni tako majal stolček, tokrat tudi zaradi njegovih nespretnih in nasprotujočih si pojasnil. Na položaj v vladi se je prvič zavihtel leta 2004, od tam je odšel na položaj okoljskega ministra, a ga je spodneslo računsko sodišče, ki mu je očitalo hudo kršitev pri ravnanju z ločeno zbranimi odpadki. Erjavec je odstopil sam, pozneje pa se je večkrat pošalil, da so ga »odnesle kante«. Zunanji minister je postal pod drugo vladoin potem vodil diplomacijo še priinNjegovo ravnanje ob aferi, ki sta jo zakuhala člana arbitražnega sodiščain agentkaje sprožilo interpelacijo v režiji SDS in NSi. Erjavec jo je uspešno prestal.Glede na napovedi političnih strank je pričakovati, da bo interpelacijo prestal tudi tokrat, predvsem zaradi želje koalicije po obstanku.