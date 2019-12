Kartica za finančno svobodo in resnično velike nakupe

Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za bogate nagrade Diners Cluba na mojlimit.izberikartico.si

Kaj pravzaprav pomeni finančna svoboda? Imeti dovolj denarja za nakup vsega, kar si srce poželi? Ali je finančna svoboda predvsem to, da se lahko v primeru razumne želje ali potrebe vedno zanesete na storitev, ki omogoča prilagoditev stroškov nakupa trenutnim finančnim zmožnostim?Pri kupovanju izdelkov in storitev večje vrednosti si potrošniki že dolgo pomagajo s krediti in podobnimi oblikami razdelitve finančnega zalogaja na več manjših obrokov. V praksi so največje razlike med ponudniki plačilnih storitev predvsem v prilagodljivosti, načinu zavarovanja plačila ter času, ki je potreben za odobritev nakupa. Nakupovanje ni posebno udobno, če morate za to nekaj dni zbirati in potrjevati dokumente, nato pa čakati na odobritev in podpis pogodbe, kajne? Nad tem ni nihče navdušen, sploh če ve, da bi bilo lahko veliko preprosteje in udobneje.Za nakupe v vrednosti nekaj deset ali celo nekaj sto tisoč evrov boste še vedno potrebovali, srednje veliki nakupi pa so lahko veliko bolj preprosti in prijazni. S kartico Diners Club imate vedno pri roki enostaven način plačevanja ter tudi porazdelitve plačila na več obrokov. Brez dolgotrajnih postopkov odobritve, iskanja poroka in drugih zapletov lahko izdelek takoj odnesete iz trgovine. Kartica Diners Club ponuja odlično alternativo za kratkoročne potrošniške kredite, poslovanje z njo pa je preprosto in pregledno. Svoje finančno stanje lahko prek spletnih storitev preverite v vsakem trenutku.Kartica Diners Club omogoča vse vrste sodobnih načinov plačevanja in uporabe – brezstično plačevanje ter dvig gotovine na bankomatih doma in v tujini. Z njo lahkoali jo dodate v svoj račun PayPal, s storitvijo ProtectBuySM pa vam je zagotovljena varnost z dvostopenjskim preverjanjem pri spletnih nakupih. Torej vse, kar zahtevajo sodobni načini plačevanja.Vemo, da je pomembno imeti kartico, ki je popolnoma prilagojena vašemu načinu življenja, plačevanja in uporabe kartice. Zato vam omogočamo izbiro ene iz vrste kartic Diners Club, ki se razlikujejo po svojih prilagojenih programih in ugodnostih. Lahko izberete klasično kartico Diners Club, lahko pa se odločite za eno izmed posebnih izdaj – Diners Club Style, Diners Club Exclusive, Diners Club StartUp in Diners Club Golf Card. Poizvedite in premislite, katera kartica vam najbolj ustreza, da bi lahko izkoristili vse njene prednosti in ugodnosti.Kartica Diners Club poleg kupovanja na obroke prinaša tudi vrsto drugih ugodnosti. S članstvom v Diners Clubu ste na različnih prodajnih mestih deležni dodatnih ugodnosti in popustov, atraktivnih ponudb potovanj in počitnic, na več kot 1000 letališčih po vsem svetu pa si lahko privoščite tudi udobje letaliških salonov. Čakanje na let je prijetnejše v salonu, kjer so vam na voljo osvežilne pijače, udobni naslanjači, prigrizki in brezplačna internetna povezava.S kartico Diners Club v žepu je odgovor na to vprašanje enostaven ne glede na to, kje na svetu vam ga postavijo. Obiščiteali poslovalnico Diners Club na Dunajski 129 v Ljubljani, izpolnite prijavnico in se pridružite zadovoljnim uporabnikom kartic Diners Club.