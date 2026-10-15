Kartogram razkriva, kako so urbana volišča preobrnila izid referendumov

Kaj vidimo na prvem zemljevidu? Gre za zemljevid združenih izidov po volilnih okrajih, ki ga je pripravil sodelavec Geografskega inštituta Antona Melika – ZRC SAZU Jernej Tiran. Volivke in volivci so vsem štirim referendumskim vprašanjem prižgali rdečo luč v 17 okrajih v Ljubljani in slovenski Istri, pa tudi v delu Goriške, Zasavja in Maribora. Zeleno luč so prižgali v 39 okrajih, med katerimi prevladujejo podeželska območja, zlasti v vzhodni Sloveniji. »Glede na visoko stopnjo politične polarizacije v Sloveniji ni presenetljivo, da so ena in druga območja oporišča bodisi levega bodisi desnega političnega tabora. V preostalih okrajih je bilo glasovanje manj enoznačno, kar deloma ponazarjajo tudi bolj pestri izidi, kot so 2 proti 2 ali 3 proti 1 za eno ali drugo stran,« pravi ...