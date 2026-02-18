Katarina Bervar Sternad bo mesto predsednice KPK zasedla 1. aprila

Katarina Bervar Sternad bo nova predsednica Komisije za preprečevanje korupcije. Šestletni mandat bo nastopila 1. aprila. V današnji javni predstavitvi, po kateri bo predsednica republike Nataša Pic Musar podpisala ukaz o njenem imenovanju, se je zavzela za ohranjanje neodvisnosti in strokovnosti komisije in za krepitev njenega delovanja.

V današnji javni predstavitvi v predsedniški palači je Bervar Sternadova poudarila, da so jo pri pripravi strategije in vizije dela komisije vodili podatki o zaznavanju korupcije v državi. Spomnila je na raziskavo Eurobarometra iz leta 2024. Ta kaže, da kar 95 odstotkov anketirancev v Sloveniji meni, da je korupcija v državi razširjena, povprečje Evropske unije pa je 68 odstotkov, je opozorila.

»V državi, v kateri je razširjena korupcija, tudi človekovih pravic ni,« je opozorila. Posledice korupcije namreč lahko po njenih besedah občutimo vsi; posamezniki nimajo enakega dostopa do zdravstvenih ali drugih socialnih storitev, sredstva se namesto v gradnjo šol, vrtcev in bolnic pretakajo v zasebne žepe, je naštela.

Komisija je po njenih besedah v dobri kondiciji, a hkrati vidi možnosti za nadgradnjo in razvoj. Med drugim se zavzema za nadaljnjo krepitev normativnega okvira komisije, saj se večkrat sliši, da je ta brezzobi tiger, »kar do neke mere vendarle drži«, ugotavlja.

Ob preventivi je poudarila tudi nadzorno funkcijo komisije. Kot je dejala, se zavzema za vzpostavitev načina dela, ki ga je poimenovala sodelovalni nadzor. »Torej, da se veliki projekti, pomembna zakonodaja, strategije začnejo s sodelovanjem s Komisijo za preprečevanje korupcije, kjer se že na začetku ocenjujejo tveganja, spremlja razvoj projektov in zakonodaje, sproti odpravljajo morebitna tveganja ter se spoprijema z izzivi,« je poudarila.

Med cilji svoje strategije dela je nova predsednica KPK med drugim omenila krepitev dela na področju digitalnih tehnologij. FOTO: Črt Piksi

Med cilji svoje strategije dela je med drugim omenila krepitev dela na področju digitalnih tehnologij. Na tem področju je po njenem mnenju še veliko možnosti za nadgradnjo, cilj pa je, da državljani, javnost in mediji dostopajo do vseh podatkov o delu komisije in tej hkrati sami lažje poročajo.

Prostor za nadgradnjo vidi tudi na področju zaščite prijaviteljev. Kot ugotavlja, je zaščitenih prijaviteljev še razmeroma malo, to pa je področje, ki ga je treba spodbujati. »To, da se posamezniki tudi čutijo dolžne in dovolj zaščitene, da nekaj prijavijo, je eno ključnih področij delovanja komisije,« je navedla.

V predstavitvi se je dotaknila tudi področja javnega naročanja in upravljanja javnega premoženja. Tu je po njenem mnenju veliko vrzeli in tveganj, o katerih je treba spregovoriti in jih odpravljati, tudi z normativnimi spremembami. Med pomembnejšimi področji pa je navedla tudi zdravstvo in infrastrukturo.

Na vprašanje, kako se upreti politizaciji komisije, kadar se v postopkih znajdejo politiki, je Bervar Sternadova odgovorila, da mora komisija delovati strokovno in se izogibati vsakršnemu videzu pristranskosti. Je pa tudi odgovornost politike, da do njenega delovanja zavzame primerna stališča in spoštuje njene odločitve, je opozorila.

»Ko bosta ta razmejitev in medsebojno spoštovanje oziroma spoštovanje institucij boljša, bo tudi pritisk politike manjši oziroma upam, da ga ne bo,« je sklenila.

Tudi kandidatka za varuhinjo, a brez zadostne podpore

Bervar Sternadova je univerzitetna diplomirana pravnica, z dobrim poznavanjem ustavnega, upravnega, kazenskega in mednarodnega prava, so zapisali v uradu predsednice republike. Od leta 2004 vodi PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Njeno strokovno delo je osredotočeno na vladavino prava, temeljne pravice, transparentnost in odgovornost nosilcev javnih funkcij.

Začetki njenega delovanja segajo na področje brezplačne pravne pomoči, ki jo je prek svetovanj in zastopanj v okviru PIC nudila osebam s posebnimi potrebami, ranljivim posameznikom in skupinam. PIC je bil tudi eden od organizatorjev kampanje referenduma o vodah, v času največje zdravstvene krize pa je skupaj z več nevladnimi organizacijami ustanovil Pravno mrežo za varstvo demokracije.

Je članica medresorske komisije za človekove pravice ter drugih svetovalnih in delovnih teles vlade. Sistematično se ukvarja s spremljanjem skladnosti zakonodaje in njene dejanske uporabe v praksi, aktivno sodeluje tudi v zakonodajnih postopkih in zagovorniških procesih, kjer si prizadeva za krepitev integritete javnih institucij, so navedli v uradu predsednice. Kot nacionalna poročevalka in pravna strokovnjakinja je sodelovala v projektih, ki analizirajo stanje demokracije in vladavine prava v Sloveniji.

Za svoje prispevke je leta 2023 prejela priznanje predsednice republike, leta 2022 pa je bila kot članica Pravne mreže za varstvo demokracije tudi prejemnica nagrade Evropski državljan, ki jo podeljuje evropski parlament.

Bervar Sternadova je bila tudi predsedničina favoritka za varuhinjo človekovih pravic, a ji zanjo ni uspelo pridobiti zadostne podpore 60 poslanskih glasov.