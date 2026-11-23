Ljubljana je med slovenskimi občinami daleč največja financerka nevladnih organizacij. Po podatkih Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) so ljubljanske nevladne organizacije leta 2024 iz občinskega proračuna prejele 19,6 milijona evrov. Na drugem mestu je Maribor s 6,92 milijona evrov, sledijo Kranj s 3,33 milijona, Celje z 2,86 milijona in Koper z 2,65 milijona evrov.

Ljubljana je tako nevladnemu sektorju namenila skoraj trikrat toliko kot Maribor in več kot petkrat toliko kot Kranj. Od skupno 150,18 milijona evrov, kolikor so občine leta 2024 namenile nevladnim organizacijam, je na Ljubljano odpadlo približno 13 odstotkov vseh sredstev. Podatki CNVOS temeljijo na dejanskih denarnih nakazilih, ne zgolj na načrtovanih proračunskih postavkah.

Vseh 12 mestnih občin je nevladnim organizacijam skupaj namenilo 48,2 milijona evrov oziroma 32,1 odstotka vseh občinskih sredstev za ta sektor. Ljubljana je torej sama zagotovila več kot 40 odstotkov sredstev, ki so jih nevladnim organizacijam namenile vse mestne občine skupaj.

Prednjači tudi pri podpori neodvisni kulturi

Po podatkih, ki jih je zbrala Asociacija, se sredstva, ki jih ljubljanski občinski oddelek za kulturo namenja nevladnemu sektorju v kulturi, povečujejo. Leta 2019 je bilo zanje predvidenih 3,12 milijona evrov, letos pa 4,13 milijona evrov. To je približno milijon evrov oziroma 32,2 odstotka več.

Sredstva se razdeljujejo prek javnih razpisov in pozivov, med drugim tudi večletnih programskih razpisov. Pri tem je pomembno, da navedeni znesek zajema sredstva iz pristojnosti mestnega oddelka za kulturo, ne pa vseh sredstev, ki jih kulturni izvajalci morebiti pridobijo prek drugih oddelkov in služb mestne uprave.

Ljubljana izstopa tudi po zagotavljanju prostorov za neodvisno kulturno produkcijo. Po podatkih, ki jih je občina posredovala Asociaciji, nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi daje v brezplačno uporabo ali programsko upravljanje 186 prostorov s skupno površino približno 16.000 kvadratnih metrov. Uporablja jih 134 uporabnikov oziroma organizacij.

Med prostori, ki jih programsko upravljajo nevladne organizacije, sta Center kulture Španski borci in Vodnikova domačija. V upravljanju nevladnih organizacij so tudi prostori ŠKUC-a, Plesnega teatra Ljubljana in Gledališča Glej.

Mestna občina Ljubljana je po lastnih navedbah prva in za zdaj edina lokalna skupnost v Sloveniji, ki je uvedla model programskega upravljanja javne kulturne infrastrukture. Njegovo bistvo je, da javne prostore za izvajanje kulturnih dejavnosti ne upravljajo nujno občinski javni zavodi, temveč jih lahko na podlagi programskih dogovorov upravljajo nevladne organizacije.

Več denarja za programe, manj za investicije

Obsežna podpora kulturnemu sektorju pa ima tudi drugo plat. Analiza Asociacije o ljubljanskem kulturnem proračunu kaže, da se sredstva za redne kulturne programe povečujejo, medtem ko se investicije v kulturno infrastrukturo zmanjšujejo.

Za redno financiranje kulture je MOL leta 2023 namenil 31,85 milijona evrov, v rebalansu proračuna za leto 2026 pa je predvidenih 38,99 milijona evrov. Nasprotno so investicije v kulturo leta 2023 znašale 16 milijonov evrov, letos pa je zanje predvidenih le še 4,55 milijona evrov.

To pomeni skoraj 72-odstotni padec v treh letih. Medtem ko so se redna sredstva nominalno povečala, se skupni znesek za kulturo, če upoštevamo tudi investicije, zmanjšuje: z 47,86 milijona evrov leta 2023 na 43,55 milijona letos.

Ob tem pa ne gre pozabiti, da so se leta 2023 med drugim izvajale investicije v Center Rog in Baragovo semenišče, odprla se je Galerija Cukrarna, prenavljali so Grad Tivoli in Vodnikovo domačijo. Pri Baragovem semenišču je konec prenove predviden za leto 2029.