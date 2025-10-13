Katera stranka pri volivcih povzroča največji odpor?

Najmočnejša stranka v slovenskem političnem prostoru in nesporna zmagovalka na desnem političnem polu vzbuja pri določenem delu volivcev hkrati največji odpor oziroma odbojnost.

Gre za volivce, ki označijo stranko SDS kot tisto stranko, ki je zagotovo ne bi volili.

Ta odpor do SDS se je v zadnjem času nekoliko zmanjšal, največji pa je bil pričakovano v času, ko je bila stranka na oblasti oziroma največja koalicijska stranka zadnje vlade Janeza Janše.

Njen mandat so dodobra zaznamovali tudi izjemno nepriljubljeni ukrepi proti širjenju covida. Medtem ko se podpora stranki SDS vselej giblje okoli 20 odstotkov, je delež tistih, ki je ne bi volili, konec leta 2022 celo presegel polovico vseh, ki so sodelovali v anketi.

SDS je tako prepoznana kot daleč najbolj polarizirajoča stranka.

Podatki so vzeti iz rezultatov javnomnenjske raziskave Barometer, ki jo za medijsko hišo Delo opravlja institut Mediana.