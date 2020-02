Katere napovedi za odmero dohodnine od raznih dohodkov je treba vložiti do konca februarja?

Če je posameznik prejel obresti na denarne depozite v Sloveniji, jih napove le, če skupaj presegajo 1000 evrov. Če pa prejme obresti iz držav zunaj EU, jih mora napovedati ne glede na njihovo višino, odgovarja Stojan Glavač iz FURS.

Foto: Osebni arhiv

Napovedi za odmero dohodnine je mogoče oddati pisno, bodisi po pošti bodisi osebno na finančnem uradu, kjer ima zavezanec prebivališče. Vsekakor pa toplo priporočamo elektronsko oddajo vloge prek sistema eDavki.

Zavezanca, ki napovedi ne odda, lahko davčni organ kaznuje z globo v višini

od 250 do 400 evrov.

Zavezanca, ki v napovedi navede nepravilne ali neresnične podatke, pa lahko kaznuje z globo

od 400 do 5000 evrov.

Do 28. februarja je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2019.Dobiček od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov je treba napovedati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali izgubo. Se pa ob prodaji več delnic v istem koledarskem letu izguba in dobiček v nekaterih primerih lahko pobotata. Za delnice, pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, se napoved ne vlaga. Prav tako se ne vlaga napoved zaradi prodaje obveznic.Za odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta se šteje vsaka transakcija ali dogodek, na podlagi katerega davčni zavezanec doseže izgubo ali dobiček. Zavezanec je zavezan za plačilo davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo vir v Sloveniji, in od dobička od odsvojitve finančnih instrumentov, ki imajo vir zunaj Slovenije, in sicer za tiste, ki jih je pridobil na dan 15. julija 2008 ali pozneje.Pri napovedovanju obresti je pomembno, kje so bile te izplačane.Če je posameznik prejel obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali EU, jih napove le, če skupaj presegajo 1000 evrov. Če pa prejme obresti iz držav zunaj EU ali druge obresti, na primer na dolžniške vrednostne papirje iz tujine, jih mora napovedati ne glede na njihovo višino.Kraj izplačila je prav tako pomemben pri napovedovanju dividend. Če jih je izplačalo podjetje v Sloveniji, prejemnik nima nobenih davčnih obveznosti, saj mora izplačevalec dividend izračunati, odtegniti in plačati odtegljaj. Posameznik pa mora napovedati dividende sam, če jih prejme neposredno iz tujine.Pri oddajanju premoženja v najem (sobe, stanovanja, hiše, opreme itd.) je treba do 28. februarja vložiti napoved, če fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, oddaja svoje premoženje v najem drugi fizični osebi ali tuji pravni osebi. Če torej posameznik oddaja premoženje v najem fizični osebi z dejavnostjo, na primer samostojnemu podjetniku, ali pravni osebi, mu ni treba vlagati napovedi, saj v teh primerih izračun in plačilo davka opravi najemnik.Mogoče jih je sicer oddati pisno, bodisi po pošti bodisi osebno na finančnem uradu, kjer ima zavezanec prebivališče. Vsekakor pa toplo priporočamo elektronsko oddajo vloge prek sistema eDavki, saj ta način ponuja številne prednosti, med drugim hitrejše in preprostejše izpolnjevanje obrazca, ni možnosti tipkarskih napak, ki nastanejo pri prenosu podatkov s papirnatih obrazcev v informacijski sistem Fursa, možnost oddaje dokumenta 24 ur na dan, sedem dni v tednu, brez stroškov poštnine. Velika prednost uporabe eDavkov je tudi vpogled v oddano vlogo prek mobilnega telefona ali spleta.Poudaril bi še, da pri odsvojitvi vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov zavezanci pri vlaganju napovedi lahko izbirajo med papirnato in elektronsko obliko le, če so v preteklem letu imeli do deset transakcij – pridobitev in obdavčljivih odsvojitev. Če so opravili več kot deset transakcij, morajo napoved obvezno vložiti v elektronski obliki.Zavezanca, ki napovedi ne odda, lahko davčni organ kaznuje z globo v višini od 250 do 400 evrov. Zavezanca, ki v napovedi navede nepravilne ali neresnične podatke, pa lahko kaznuje z globo od 400 do 5000 evrov. Poleg globe davčni organ zavezancu v obeh primerih obračuna tudi dodatno davčno obveznost.