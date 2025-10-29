  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Padec prodaje: Koliko sveč še prižgemo Slovenci? Kako škodljive so v resnici?

    Po zadnjih podatkih Slovenci še vedno zavržemo največ parafinskih nagrobnih sveč.
    Slovenija je tretja največja porabnica nagrobnih sveč v Evropi, takoj za Hrvati in Poljaki. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Slovenija je tretja največja porabnica nagrobnih sveč v Evropi, takoj za Hrvati in Poljaki. FOTO: Jure Eržen
    Izabella Rajh
    29. 10. 2025 | 11:41
    29. 10. 2025 | 12:41
    8:33
    A+A-

    Ob bližajočem se dnevu spomina na mrtve bodo pokopališča znova osvetljena s tisočerimi nagrobnimi svečami, ki so pri Slovencih še vedno poglaviten način izkazovanja spoštovanja do umrlih. Slovenija je namreč tretja največja porabnica nagrobnih sveč v Evropi, takoj za Hrvati in Poljaki.

    Njihova prodaja v Sloveniji že vrsto let znatno upada: kupci se nagibajo k hitrim, cenovno ugodnim ali elektronskim svečam, medtem ko so kakovostne, ekološke še vedno redkost. Svečarji se trgu prilagajajo z novimi materiali, trajnostnimi alternativami in ozaveščanjem o pravilnem odlaganju pogorelih sveč.

    O prodajnih trendih, ekološki ponudbi in prilagoditvah novim zahtevam trga smo spregovorili tudi s tremi slovenskimi ponudniki nagrobnih sveč, to so PAX svečarna Stele, Sveče Šeško in Svečarstvo Jurkovič.

    Upad prodaje

    Direktor PAX svečarne Stele, Janez Stele, pri prodaji nagrobnih sveč opaža znaten upad, v zadnjih 20 letih za več kot 50 odstotkov. Glavni vzrok za slabšo prodajo je po njegovem uredba o odpadnih nagrobnih svečah, ki svečarje obvezuje, da morajo odpadne nagrobne sveče zbirati in reciklirati: »Sama uredba je dobra in odpadne sveče se tudi zbirajo in predelujejo. Težava je le, da mediji prikazujejo, da so sveče slabe, okolju neprijazne, in ljudi nagovarjajo, naj jih ne kupujejo več. Seveda ni tako. Zadnja leta je na grobovih veliko solarnih in baterijskih sveč.«

    Od 13 do 15 milijonov sveč

    Na leto Slovenec v povprečju prižge 11 sveč, skupno pa jih prižgemo okoli 13 do 15 milijonov. Vendar je ta gesta pogosto več kot le običaj spominjanja na pokojne – postala je komercialno izkoriščena praksa, ki ima pomemben vpliv na okolje.

    Čeprav se v Sloveniji trudimo reciklirati sveče, se z njihovim sortiranjem in predelavo ukvarja zgolj eno podjetje (Plastkom, d. o. o.), kar po besedah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) ni dovolj za zadostno obvladovanje naraščajočih količin odpadnih sveč.

    Po podatkih podjetja Plastkom, d. o. o., na leto zavržemo približno 1500 ton nagrobnih sveč.

    Pri kupcih v zadnjih letih opaža upad trenda kupovanja kakovostnih sveč, narejenih iz ekoloških materialov: »Ljudem takšen obred ne pomeni več toliko kot pred leti. Vsem se zelo mudi in trenutno nočejo nameniti preveč denarja za nagrobne sveče. Zato kupujejo poceni. Kakovost jim ne pomeni veliko. Še posebno če kupijo sveče le za čas okoli prvega novembra. To se vidi tudi na grobovih, kjer je opaziti veliko elektronskih sveč. Pri teh le pritisneš na stikalo in jih postaviš na grob. Gorele bodo od enega do dveh let. Ali ni to zelo neosebno?«

    Kljub prizadevanju za reciklažo odpadnih sveč in ponudbi okolju prijaznih alternativ je uporaba nagrobnih sveč še vedno velik okoljski izziv. FOTO: Jure Eržen
    Kljub prizadevanju za reciklažo odpadnih sveč in ponudbi okolju prijaznih alternativ je uporaba nagrobnih sveč še vedno velik okoljski izziv. FOTO: Jure Eržen

    Kultura, prodajni trendi in želje kupcev se torej spreminjajo in prilagajajo vse hitrejšemu načinu življenja, povečani zahtevi po seznanjenosti s proizvodnim procesom in novitetah pa se prilagajajo tudi v svečarni Stele: »Ker hočemo biti boljši od konkurence, trgu stalno ponujamo kaj novega: sveče na tekoči vosek, elektronske sveče, polnila na rastlinski osnovi … Če je to povezano še z ekologijo, je pravi recept za uspeh. Naše kupce ozaveščamo, da je za naše izdelke poskrbljeno od nastanka do reciklaže. Samo odložijo naj pogorelo svečo na za to ustrezno mesto.«

    Zavajajoča narava ekoloških sveč

    O ekoloških svečah direktor svečarne Stele dodaja: »Ni vse tako 'zeleno', kot je  videti na prvi pogled. Na trgu je veliko nagrobnih sveč, ki imajo oznake 'bio', 'eko', 'zeleno' …, pa v resnici niso takšne. Naravne plastike, ki bi jo lahko vrgel v rjav zabojnik za smeti in bi bila obstojna za čas gorenja zunaj, žal še niso naredili. Veliko je zavajanja.«

    Da je ponudba ekoloških sveč lahko zavajajoča, je poudaril tudi David Jurkovič, direktor Svečarstva Jurkovič: »Zelo zmotna je percepcija, da so ekološka rešitev elektronske sveče; baterije, ledice in vezja, namreč zelo obremenjujejo okolje. Žal pa poraba teh izdelkov vsako leto narašča. Hkrati smo v Svečarstvu Jurkovič pred leti predstavili prvo in doslej edino popolnoma razgradljivo svečo z ustreznim certifikatom na svetu, vendar so taki izdelki od 30 do 40 odstotkov dražji, ekološka zavest pa se žal konča v denarnici ...«

    Na leto Slovenec v povprečju prižge 11 sveč. FOTO: Jure Eržen
    Na leto Slovenec v povprečju prižge 11 sveč. FOTO: Jure Eržen

    S Steletom se direktor Svečarstva Jurkovič tudi strinja, da se kupci dandanes znova nagibajo k bolj ceneni ponudbi nagrobnih sveč: »Na žalost se okoli prvega novembra kupuje v glavnem bolj cenene, akcijske izdelke, saj marsikdo obišče grobove le takrat in mu je vseeno, kako izdelek funkcionira. Veliko se proda tudi okolju škodljivih elektronskih in solarnih sveč, ki lahko svetijo vse leto.«

    Čeprav se v Sloveniji trudimo reciklirati sveče, se z njihovim sortiranjem in predelavo ukvarja zgolj eno podjetje. FOTO: Jure Eržen
    Čeprav se v Sloveniji trudimo reciklirati sveče, se z njihovim sortiranjem in predelavo ukvarja zgolj eno podjetje. FOTO: Jure Eržen

    Ob tem dodaja: »Za ekologijo je le redkokdo pripravljen plačati več, pri dražjih, personaliziranih svečah je pa vedno bojazen, da jih bo kdo ukradel; zlasti ikebane in dražje izdelke pogosto kradejo z grobov in jih na stojnicah ponovno prodajo.«

    Prilagajanje trgu

    Drugačno izkušnjo je opisala Darja Vidovič, direktorica komerciale pri svečarstvu Šeško. Kot nam je povedala, se po njenem mnenju kupci vendarle vse bolj nagibajo k trajnostnim in ekološkim svečam, čeprav okoli prvega novembra še vedno prevladuje povpraševanje po akcijskih ponudbah: »Novi trendi v današnjem potrošniškem svetu, kjer čas vse hitreje mineva, silijo porabnike k nakupu vse bolj trajnostnih sveč. Za vsakodnevno potrebo se odločajo za papirnate sveče ECO, ki gorijo od tri do deset dni, medtem ko za daljšo gorljivost intenzivno posegajo po elektronskih in solarnih svečah z gorljivostjo, daljšo od treh let. Res pa je, da je med prvonovembrskimi prazniki v trgovinah obilica akcijskih ponudb klasičnih plastičnih sveč, ki seveda končajo na pokopališčih in kasneje v sežigalnicah.«

    Darja Vidovič (komercialna direktorica podjetja Labrex, ki ima v lasti svečarstvo Šeško) in Miran Šeško (direktor podjetja Labrex). FOTO: osebni arhiv Darje Vidovič
    Darja Vidovič (komercialna direktorica podjetja Labrex, ki ima v lasti svečarstvo Šeško) in Miran Šeško (direktor podjetja Labrex). FOTO: osebni arhiv Darje Vidovič

    Tudi v svečarstvu Šeško se prilagajajo novim trendom in zahtevam trga, pri čemer v ospredje postavljajo ekologijo: »Prehajamo na naravne in trajnostne materiale, zmanjšujemo ogljični odtis, predvsem pa želimo vzpostavljati povezavo med dobrobitjo in čustveno izkušnjo.« Za svoje okoljske iniciative so bili v petek, 24. oktobra, nagrajeni s priznanjem štajerska odličnost za najuspešnejše mikro podjetje Štajerske.

    Okolju prijaznejše alternative

    Da bi zmanjšali negativni vpliv na okolje, lahko izberemo bolj trajnostne možnosti, opozarja ZPS. Sveče iz parafina namreč obremenjujejo okolje, saj so nerazgradljive in pri gorenju sproščajo strupene snovi.

    Namesto njih so primernejše sveče z menjalnim vložkom ali iz tekočega voska, ki gorijo dlje in so ekološke. Med okolju prijaznejšimi možnostmi so tudi solarne sveče, ki lahko gorijo tudi do 1000 dni. Pomembno je tudi pravilno odlaganje odpadnih sveč v specializirane zabojnike, saj ne spadajo med komunalne odpadke.

    Količina še vedno nad kakovostjo

    Kljub prizadevanjem za reciklažo odpadnih sveč in ponudbi okolju prijaznih alternativ je uporaba nagrobnih sveč še vedno velik okoljski izziv. Številni kupci predvsem okoli prvega novembra posegajo po cenovno ugodnih, a okolju škodljivih možnostih, kot so plastične in elektronske sveče.

    Zavedati se moramo, da našega odnosa do pokojnih ne odraža število sveč, temveč spoštovanje in spomin nanje. FOTO: Jure Eržen
    Zavedati se moramo, da našega odnosa do pokojnih ne odraža število sveč, temveč spoštovanje in spomin nanje. FOTO: Jure Eržen

    Zaradi količin odpadkov je smiselno razmisliti o alternativah, kot so žalni kamni, virtualne sveče ali akcije, ki spodbujajo manjšo porabo, na primer Manj svečk za manj grobov. Zavedati se moramo, da našega odnosa do pokojnih ne odraža število sveč, temveč spoštovanje in spomin nanje.

    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Shod

    Vzporedno s shodom naj bi v romskem naselju prišlo do streljanja (VIDEO)

    Ob 17. uri se je začel protestni shod po tragičnem dogodku v Novem mestu. Vzporedno se je začela izredna seja občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
    28. 10. 2025 | 16:15
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Iskanje vodstvenih kadrov

    Vodje prihodnosti so agilni, prilagodljivi in človeško občutljivi

    Prihodnji vodje bodo združevali logiko umetne inteligence z empatijo. To je ključ do uspeha, pravi Simona Špilak, direktorica kadrovske agencije BOC Institute.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 10. 2025 | 18:10
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Murska Sobota

    Milan Kučan o Romih: Ne pozabimo, nasilje nima narodnosti

    Poziv k umiritvi napetosti: Govor Milana Kučana na 35. obletnici društva Romani v Murski Soboti.
    Delo 29. 10. 2025 | 14:20
    Vredno branja

    Ko ti vojna reši življenje

    Wittgensteinovi dnevniki: Dnevniški zapisi, ki do zdaj niso smeli biti objavljeni, so razdeljeni na »javni« in »zasebni« del
    Janez Markeš 29. 10. 2025 | 14:00
    Svet so ljudje

    Francoz, ki je umrl za Hrvaško

    Po dolgih letih so identificirali posmrtne ostanke francoskega prostovoljca Jean-Michela Nicoliera, ki je bil ujet in kruto usmrčen kot branilec Vukovarja.
    29. 10. 2025 | 14:00
    Menjava trenerja

    V Slavoniji nič več po slovenskih taktih

    Hrvaški nogometni prvoligaš Osijek in slovenski trener Simon Rožman sta se sporazumno razšla. Usoden je bil poraz proti Rijeki, ki jo vodi Victor Sanchez.
    29. 10. 2025 | 13:35
    Socialna politika

    NSi in SDS interpelirajo ministra Mesca: Najprej odstop, nato ukrepi

    Luka Mesec je pretekle dni že dejal, da bi bil njegov odstop neodgovoren.
    29. 10. 2025 | 13:16
    Svet so ljudje

    Francoz, ki je umrl za Hrvaško

    Po dolgih letih so identificirali posmrtne ostanke francoskega prostovoljca Jean-Michela Nicoliera, ki je bil ujet in kruto usmrčen kot branilec Vukovarja.
    29. 10. 2025 | 14:00
    Menjava trenerja

    V Slavoniji nič več po slovenskih taktih

    Hrvaški nogometni prvoligaš Osijek in slovenski trener Simon Rožman sta se sporazumno razšla. Usoden je bil poraz proti Rijeki, ki jo vodi Victor Sanchez.
    29. 10. 2025 | 13:35
    Socialna politika

    NSi in SDS interpelirajo ministra Mesca: Najprej odstop, nato ukrepi

    Luka Mesec je pretekle dni že dejal, da bi bil njegov odstop neodgovoren.
    29. 10. 2025 | 13:16
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    LASERSKA TERAPIJA

    Kako do gladke in negovane kože za vedno?

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    ŽELEZNIŠKI MUZEJ

    Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 14:45
    Vredno branja

    Naj zgled zmagovalcev za trajnost opogumi še več slovenskih podjetnikov

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 11:24
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Vredno branja

    Trajnost kot konkurenčna prednost

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Ogrevanje

    Je spet prišel čas za utekočinjen naftni plin?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    PRILOŽNOST

    Pri severnih sosedih nastaja nova Silicijeva dolina

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:15
