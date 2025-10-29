Padec prodaje: Koliko sveč še prižgemo Slovenci? Kako škodljive so v resnici?

Ob bližajočem se dnevu spomina na mrtve bodo pokopališča znova osvetljena s tisočerimi nagrobnimi svečami, ki so pri Slovencih še vedno poglaviten način izkazovanja spoštovanja do umrlih. Slovenija je namreč tretja največja porabnica nagrobnih sveč v Evropi, takoj za Hrvati in Poljaki.

Njihova prodaja v Sloveniji že vrsto let znatno upada: kupci se nagibajo k hitrim, cenovno ugodnim ali elektronskim svečam, medtem ko so kakovostne, ekološke še vedno redkost. Svečarji se trgu prilagajajo z novimi materiali, trajnostnimi alternativami in ozaveščanjem o pravilnem odlaganju pogorelih sveč.

O prodajnih trendih, ekološki ponudbi in prilagoditvah novim zahtevam trga smo spregovorili tudi s tremi slovenskimi ponudniki nagrobnih sveč, to so PAX svečarna Stele, Sveče Šeško in Svečarstvo Jurkovič.

Upad prodaje

Direktor PAX svečarne Stele, Janez Stele, pri prodaji nagrobnih sveč opaža znaten upad, v zadnjih 20 letih za več kot 50 odstotkov. Glavni vzrok za slabšo prodajo je po njegovem uredba o odpadnih nagrobnih svečah, ki svečarje obvezuje, da morajo odpadne nagrobne sveče zbirati in reciklirati: »Sama uredba je dobra in odpadne sveče se tudi zbirajo in predelujejo. Težava je le, da mediji prikazujejo, da so sveče slabe, okolju neprijazne, in ljudi nagovarjajo, naj jih ne kupujejo več. Seveda ni tako. Zadnja leta je na grobovih veliko solarnih in baterijskih sveč.«

Od 13 do 15 milijonov sveč Na leto Slovenec v povprečju prižge 11 sveč, skupno pa jih prižgemo okoli 13 do 15 milijonov. Vendar je ta gesta pogosto več kot le običaj spominjanja na pokojne – postala je komercialno izkoriščena praksa, ki ima pomemben vpliv na okolje. Čeprav se v Sloveniji trudimo reciklirati sveče, se z njihovim sortiranjem in predelavo ukvarja zgolj eno podjetje (Plastkom, d. o. o.), kar po besedah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) ni dovolj za zadostno obvladovanje naraščajočih količin odpadnih sveč. Po podatkih podjetja Plastkom, d. o. o., na leto zavržemo približno 1500 ton nagrobnih sveč.

Pri kupcih v zadnjih letih opaža upad trenda kupovanja kakovostnih sveč, narejenih iz ekoloških materialov: »Ljudem takšen obred ne pomeni več toliko kot pred leti. Vsem se zelo mudi in trenutno nočejo nameniti preveč denarja za nagrobne sveče. Zato kupujejo poceni. Kakovost jim ne pomeni veliko. Še posebno če kupijo sveče le za čas okoli prvega novembra. To se vidi tudi na grobovih, kjer je opaziti veliko elektronskih sveč. Pri teh le pritisneš na stikalo in jih postaviš na grob. Gorele bodo od enega do dveh let. Ali ni to zelo neosebno?«

Kljub prizadevanju za reciklažo odpadnih sveč in ponudbi okolju prijaznih alternativ je uporaba nagrobnih sveč še vedno velik okoljski izziv. FOTO: Jure Eržen

Kultura, prodajni trendi in želje kupcev se torej spreminjajo in prilagajajo vse hitrejšemu načinu življenja, povečani zahtevi po seznanjenosti s proizvodnim procesom in novitetah pa se prilagajajo tudi v svečarni Stele: »Ker hočemo biti boljši od konkurence, trgu stalno ponujamo kaj novega: sveče na tekoči vosek, elektronske sveče, polnila na rastlinski osnovi … Če je to povezano še z ekologijo, je pravi recept za uspeh. Naše kupce ozaveščamo, da je za naše izdelke poskrbljeno od nastanka do reciklaže. Samo odložijo naj pogorelo svečo na za to ustrezno mesto.«

Zavajajoča narava ekoloških sveč

O ekoloških svečah direktor svečarne Stele dodaja: »Ni vse tako 'zeleno', kot je videti na prvi pogled. Na trgu je veliko nagrobnih sveč, ki imajo oznake 'bio', 'eko', 'zeleno' …, pa v resnici niso takšne. Naravne plastike, ki bi jo lahko vrgel v rjav zabojnik za smeti in bi bila obstojna za čas gorenja zunaj, žal še niso naredili. Veliko je zavajanja.«

Da je ponudba ekoloških sveč lahko zavajajoča, je poudaril tudi David Jurkovič, direktor Svečarstva Jurkovič: »Zelo zmotna je percepcija, da so ekološka rešitev elektronske sveče; baterije, ledice in vezja, namreč zelo obremenjujejo okolje. Žal pa poraba teh izdelkov vsako leto narašča. Hkrati smo v Svečarstvu Jurkovič pred leti predstavili prvo in doslej edino popolnoma razgradljivo svečo z ustreznim certifikatom na svetu, vendar so taki izdelki od 30 do 40 odstotkov dražji, ekološka zavest pa se žal konča v denarnici ...«

Na leto Slovenec v povprečju prižge 11 sveč. FOTO: Jure Eržen

S Steletom se direktor Svečarstva Jurkovič tudi strinja, da se kupci dandanes znova nagibajo k bolj ceneni ponudbi nagrobnih sveč: »Na žalost se okoli prvega novembra kupuje v glavnem bolj cenene, akcijske izdelke, saj marsikdo obišče grobove le takrat in mu je vseeno, kako izdelek funkcionira. Veliko se proda tudi okolju škodljivih elektronskih in solarnih sveč, ki lahko svetijo vse leto.«

Čeprav se v Sloveniji trudimo reciklirati sveče, se z njihovim sortiranjem in predelavo ukvarja zgolj eno podjetje. FOTO: Jure Eržen

Ob tem dodaja: »Za ekologijo je le redkokdo pripravljen plačati več, pri dražjih, personaliziranih svečah je pa vedno bojazen, da jih bo kdo ukradel; zlasti ikebane in dražje izdelke pogosto kradejo z grobov in jih na stojnicah ponovno prodajo.«

Prilagajanje trgu

Drugačno izkušnjo je opisala Darja Vidovič, direktorica komerciale pri svečarstvu Šeško. Kot nam je povedala, se po njenem mnenju kupci vendarle vse bolj nagibajo k trajnostnim in ekološkim svečam, čeprav okoli prvega novembra še vedno prevladuje povpraševanje po akcijskih ponudbah: »Novi trendi v današnjem potrošniškem svetu, kjer čas vse hitreje mineva, silijo porabnike k nakupu vse bolj trajnostnih sveč. Za vsakodnevno potrebo se odločajo za papirnate sveče ECO, ki gorijo od tri do deset dni, medtem ko za daljšo gorljivost intenzivno posegajo po elektronskih in solarnih svečah z gorljivostjo, daljšo od treh let. Res pa je, da je med prvonovembrskimi prazniki v trgovinah obilica akcijskih ponudb klasičnih plastičnih sveč, ki seveda končajo na pokopališčih in kasneje v sežigalnicah.«

Darja Vidovič (komercialna direktorica podjetja Labrex, ki ima v lasti svečarstvo Šeško) in Miran Šeško (direktor podjetja Labrex). FOTO: osebni arhiv Darje Vidovič

Tudi v svečarstvu Šeško se prilagajajo novim trendom in zahtevam trga, pri čemer v ospredje postavljajo ekologijo: »Prehajamo na naravne in trajnostne materiale, zmanjšujemo ogljični odtis, predvsem pa želimo vzpostavljati povezavo med dobrobitjo in čustveno izkušnjo.« Za svoje okoljske iniciative so bili v petek, 24. oktobra, nagrajeni s priznanjem štajerska odličnost za najuspešnejše mikro podjetje Štajerske.

Okolju prijaznejše alternative Da bi zmanjšali negativni vpliv na okolje, lahko izberemo bolj trajnostne možnosti, opozarja ZPS. Sveče iz parafina namreč obremenjujejo okolje, saj so nerazgradljive in pri gorenju sproščajo strupene snovi. Namesto njih so primernejše sveče z menjalnim vložkom ali iz tekočega voska, ki gorijo dlje in so ekološke. Med okolju prijaznejšimi možnostmi so tudi solarne sveče, ki lahko gorijo tudi do 1000 dni. Pomembno je tudi pravilno odlaganje odpadnih sveč v specializirane zabojnike, saj ne spadajo med komunalne odpadke.

Količina še vedno nad kakovostjo

Kljub prizadevanjem za reciklažo odpadnih sveč in ponudbi okolju prijaznih alternativ je uporaba nagrobnih sveč še vedno velik okoljski izziv. Številni kupci predvsem okoli prvega novembra posegajo po cenovno ugodnih, a okolju škodljivih možnostih, kot so plastične in elektronske sveče.

Zavedati se moramo, da našega odnosa do pokojnih ne odraža število sveč, temveč spoštovanje in spomin nanje. FOTO: Jure Eržen

Zaradi količin odpadkov je smiselno razmisliti o alternativah, kot so žalni kamni, virtualne sveče ali akcije, ki spodbujajo manjšo porabo, na primer Manj svečk za manj grobov. Zavedati se moramo, da našega odnosa do pokojnih ne odraža število sveč, temveč spoštovanje in spomin nanje.